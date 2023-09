9 de Julio, entre retornos y bajas para visitar al puntero

El Consejo Federal dio a conocer este miércoles las designaciones para la fecha 32 del torneo Federal A que tendrá a 9 de Julio visitando a Gimnasia y Tiro de Salta, el domingo desde las 15 en el Gigante del Norte. El árbitro será José Díaz, de Villa Mercedes, en tanto que como asistentes se desempeñarán Juan Ignacio Flores Roig y Matías Noguera, de San Luis, mientras que el cuarto árbitro será Walter Cardozo, de Jujuy.

El equipo rafaelino intentará lograr su primer triunfo como visitante de la temporada para ir asegurando definitivamente la permanencia en la categoría, y a la vez consolidar ahora sus pretensiones para luchar por los puestos de clasificación. En el transcurso de la semana el entrenador Maximiliano Barbero irá delineando el posible once titular, con la posibilidad de contar nuevamente con Jonatan Bogado, Facundo Centurión y Fernando Nuñez, que cumplieron las suspensiones, pero no así con Sebastián Acuña que fue expulsado. Por este último volvería a jugar Jeremías Kruger, como aconteció ante Sarmiento de Resistencia.



EL RIVAL

En cuanto al elenco salteño, los jugadores Rubén Villarreal y Joel Martínez presentaron algunas molestias en el triunfo que logró Gimnasia y Tiro frente a Sol de América en Formosa por 2 a 0. Ambos futbolistas serán examinados por el cuerpo médico del plantel millonario para saber cómo siguen de sus respectivas lesiones, con el fin de que el entrenador Rubén "Yagui" Forestello cuente con ellos.

Entre las variantes en el armado del equipo que empezará a dilucidar Forestello para el compromiso con los rafaelinos, es posible el retorno del Pollo Rojas, quien no viajó con la delegación a Formosa por la inhabilitación al haber llegado a las cinco tarjetas amarillas.

Gimnasia, solitario líder en la zona 4, con 53 puntos, ahora buscará acumular la mayor cantidad puntos posible para consolidar su ubicación en la tabla, con la finalidad de dar pelea con los punteros de las otras tres zonas restantes. La tabla general de los cuatro primeros al final de esta etapa dará lugar para definir la siguiente ronda, de local y hasta alcanzará para seguir en carrera un empate con el ocasional rival.



ÚLTIMO INTENTO DE CRUCERO

Crucero del Norte no ha logrado despegar a lo largo del certamen y, ahora, se encuentra sumidos en plena pelea por no descender al Regional en un mano a mano con Juventud Antoniana. Para evitar lo peor, se ha contratado a Gustavo Módica como el flamante nuevo entrenador.

El director técnico cuenta con pasos por Juventud Antoniana y Vélez de San Ramón, club en donde renunció hace menos de una semana. En el mismo, llegó a disputar dos finales de la Liga Santiagueña, cayendo primero a manos de Independiente de Fernández y luego de Unión Santiago.Se trata del cuarto DT que pasa por el Colectivero en este certamen. Pedro Dechat fue quien inició la campaña, luego llegó Carlos Macchi y, por último, Adrián Yossen estuvo al frente del plantel en un puñado de partidos, a modo de interino.



LOS DEMÁS PARTIDOS

El domingo, por la Zona 4, también jugarán: a las 16 San Martín de Formosa vs. Central Norte de Salta (José Sandoval); a las 17.05 Crucero del Norte vs. Sol de América (Joaquín Gil) y Juventud Antoniana de Salta vs. Boca Unidos de Corrientes (Pablo Nuñez).



UNIÓN EN PERGAMINO

Por su parte, Unión de Sunchales jugará el domingo a las 17 en Pergamino ante el puntero de la Zona 3, Douglas Haig. El árbitro del partido será el cordobés César Ceballos.