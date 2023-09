Uruguay perdió frente a Italia

Tras un prometedor debut frente a Francia pese a la derrota por 27-12, Uruguay tampoco pudo ante Italia y cayó por 38-17 en la segunda jornada del Mundial de rugby. Los Teros, que soñaban con clasificar a la próxima Copa del Mundo con un tercer puesto en el Grupo A, quedó lejos del objetivo aunque todavía tiene pendientes los partidos contra Namibia (27/9) y Nueva Zelanda (5/10).

En Niza, los uruguayos tuvieron varios minutos en la primera parte con superioridad de dos hombres, por sendas tarjetas amarillas a sus rivales, pero solo pudieron marcar un try. Aún así, la intensidad defensiva y otros dos tries permitieron a Uruguay llegar al descanso con un resultado de 7-17 favorable y la sensación de que los celestes tal vez tenían opciones de llevarse la victoria. Sin embargo, la exclusión temporal del capitán uruguayo, el tres cuartos Andrés Vilaseca, por una tarjeta amarilla en el minuto 43 fue muy bien aprovechada por Italia.

El equipo europeo, en su formación inicial contó con un argentino nacionalizado italiano: Juan Ignacio Brex, quien además de redondear un muy buen partido se dio el gusto de anotar un try frente a Los Teros. Juan Ignacio juega de centro, tiene 31 años, mide 1,89 metros, pesa 99 kilos y surgió del club San Cirano de Villa Celina, provincia de Buenos Aires



JUEGA EL LOCAL

Este jueves se enfrentarán Francia y Namibia en Marsella, desde las 16 de Argentina en la continuidad del Grupo A.