Desempleo en baja, pero menos aportes

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El desempleo bajó al 6,2 por ciento de la población económicamente activa (PEA) en el segundo trimestre del año, por debajo del 6,9% que había arrojado la medición correspondiente al período enero-marzo, informó el INDEC.

La muestra del INDEC es parcial, ya que sólo releva en zonas donde habitan 29,4 millones de personas, cuando la población total ronda los 46 millones. En ese muestreo, hay 900.000 desocupados.

Del total de la población ocupada, 9,7 millones son asalariados. El 36,8% de los asalariados trabaja en negro, es decir, no tienen aportes jubilatorios ni a obra social, según los datos oficiales.

La población inactiva -incluido chicos- alcanza las 15,4 millones de personas (52,4%), mientras que la PEA es de 14 millones (47,6%).

En el segundo trimestre de 2023, la tasa de actividad (TA) -que mide la PEA sobre el total de la población- alcanzó el 47,6%; la tasa de empleo (TE) -que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total- se ubicó en 44,6%; en tanto que la tasa de desocupación (TD) -personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la PEA- fue de 6,2%.

La tasa de subocupación resultó del 10,6% mientras que los otros ocupados demandantes y los otros ocupados no demandantes disponibles alcanzaron, en conjunto, el 11,0% de la PEA.

Al observar las poblaciones específicas, dentro del universo de 14 años y más, desagregado por sexo, la tasa de actividad para los varones fue de 69,8%, mientras que para las mujeres se ubicó en 51,5%.

A nivel geográfico, las regiones que presentaron mayores tasas de actividad fueron la Región Pampeana (49,2%), Gran Buenos Aires (47,6%) y Cuyo (47%). Por su parte, la que presentó la menor tasa de actividad fue Noreste (44,4%).

A su vez, si se considera el tamaño de los aglomerados, en los de 500.000 y más habitantes, la TA (48%) fue superior a la de los de menos de 500.000 habitantes (45,7%).

Dentro de la población activa (47,6%) se destacó que: entre la población ocupada, 74,2% son asalariados, mientras que 36,8% de ellos no cuenta con descuento jubilatorio.

Por otra parte, 22,3% trabaja por cuenta propia, 3,2% son patrones y 0,3% son trabajadores familiares sin remuneración.

Entre los asalariados ocupados, 4,5% utilizó sus propias maquinarias y equipos para realizar su trabajo.