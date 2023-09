Acordaron que Castellano presente el Presupuesto 2024 a fin de mes

Luis Castellano y Leonardo Viotti se encontraron por segunda vez en una semana para poner en marcha en términos prácticos la transición que tendrá, como punto culminante, el traspaso del Gobierno municipal, el próximo 10 de diciembre. Pero a diferencia de la semana pasada, cuando se reunieron a solas para sellar un acuerdo político que permita darle un tono amigable a esta etapa, esta vez sumaron a los representantes de cada uno en la Mesa de la Transición.

El jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo, el fiscal Municipal, Daniel Fruttero, la secretaria de Hacienda y Finanzas, Noelia Chiappero y el concejal Juan Senn integran la Mesa en representación de Castellano en tanto que el concejal Germán Bottero, la empresaria Silvina Imperiale y el abogado Matías Gentinetta participaron como miembros del equipo de Viotti.

En casi dos horas de la reunión, que comenzó pasadas las 8:30 en el despacho de Intendencia, se acordó que Castellano envié al Concejo los proyectos de Presupuesto y Tributaria 2024 antes de fin de mes para cumplir de esa manera con su obligación, por lo que no habrá prórroga alguna. Esta es quizá la principal definición del encuentro en la que Viotti y su equipo presentaron un listado de pedidos de información que ahora el Ejecutivo deberá responder.

A la salida del cónclave, Lombardo manifestó que la reunión "responde a una voluntad de las partes de realizar una transición ordenada y transparente, respondiendo a criterios de responsabilidad, de demanda de nuestra sociedad y entendiendo que estas dos posturas políticas respetan este pensamiento".

"Acordamos una metodología de trabajo, la intención es generar un expediente en el que quede registrado cada una de las reuniones que se realicen, las solicitudes que se efectúen y las respuestas e informes que entregue el Ejecutivo. También conversamos de algunas acciones que tienen que ver con la gestión y el funcionamiento del Municipio", explicó el jefe de Gabinete.

Lombardo señaló que "hablamos del Presupuesto y la Tributaria, como este espacio político tomó siempre con responsabilidad la presentación en tiempo y forma ante el Concejo, tal como lo dispone la ley provincial, es que el Intendente manifestó su decisión de cumplir con su obligación, por tanto vamos a presentar los proyectos, que seguramente quedarán en debate para sus modificaciones a partir de la mirada del futuro gobierno". "Es un presupuesto ajustado a la realidad", agregó a modo de pista respecto a la versión 2024.

Asimismo, el funcionario admitió que durante la reunión se abordó "el proyecto de ordenanza para regular el proceso de transición que será tratada por el Concejo en la sesión de este jueves, y está clara la necesidad de establecer una política de Estado en la materia para no depender de las buenas voluntades de las partes, que en este caso existen".

Por su parte, Bottero explicó que "nosotros entregamos un listado de temas para ir profundizando la información que necesitamos, y en este sentido queremos llevar tranquilidad a la ciudadanía porque lo prioritario tanto para el Intendente actual como para Leo Viotti es que las cosas funcionen normalmente en el marco de la transición y en el inicio del nuevo gobierno".

El concejal detalló que "se están armando espacios de trabajo específicos, siempre con la lógica de llevar adelante una transición ordenada en la que todo quede registrado" a la vez que no descartó que "algunas decisiones de gestión deban consensuarse" entre Castellano y Viotti.

"El Intendente manifestó su decisión de cumplir con los tiempos para presentar ante el Concejo los proyectos de Presupuesto y Tributaria. Nos parece bien, luego serán los concejales los encargados de consensuar las modificaciones en función del nuevo organigrama que seguramente se aprobará con el cambio de gobierno", afirmó Bottero ante una consulta de este Diario.

En tanto, Viotti y su equipo pidieron durante el encuentro que Castellano se abstenga de efectuar pases a planta permanente de empleados y que tampoco avance con recategorizaciones, al tiempo que requirió informes sobres "disponibilidad financiera, deuda contraída y situación patrimonial en general". Uno de los principales desafíos que tendrá el intendente electo cuando asuma será el pago del segundo aguinaldo.

De acuerdo a la información oficial, los temas planteados y que quedaron asentados por expediente son: Patrimonio, Recursos y Gastos Municipales; Ordenanzas de Presupuesto y Tributaria; planta de empleados municipales, reclamos sindicales, salarios; licitaciones y contrataciones públicas para el año próximo; y la obra pública de refacción de la Nueva Terminal de Ómnibus.

Si bien no hay fecha para el próximo encuentro de esta Mesa de la Transición, fuentes consultadas estimaron que "seguramente se concretará la próxima semana".