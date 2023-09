1985: Alfaro, Marchi, Ithurralde, Mercado y Balbín

Finalizada la primera parte de la actividad del fútbol de la LRF en el año 1985 había que designar a un equipo que representaría a la entidad en el Torneo Regional de la AFA que otorgaba una plaza final para el entonces Nacional B.

Para el cupo se anotaron Argentino Quilmes, 9 de Julio, Sportivo Norte y Atlético. Se armó un petit torneo donde resultaron finalistas Sportivo y Atlético.

El domingo 15 de septiembre se jugó en primer partido en cancha de los norteños con un empate 2 a 2. Arbitró Jorge Vigliano (AFA, primera división) y convirtieron los goles Daniel Marchi y Eduardo Isaurralde para el local y Norberto Candella y Fabián Giordano para los albicelestes.

La revancha se disputaría cuatro días después, el jueves 19 de septiembre en el Monumental. Esto despertó una gran expectativa, prueba de ello es la nota que el diario LA OPINIÓN concretó en su redacción con dos jóvenes promesas de entonces: Daniel Marchi y Gustavo Alfaro. La fotografía que ilustra este material fue tapa del diario en esa semana.

Pero aquel jueves no sería un día más. El partido generaba mucha emoción. De hecho, la elección del árbitro Arturo Ithurralde no generaba conformismo de parte de Atlético, atento lo sucedido un año atrás en cancha del 9 entre el local y el propio Sportivo donde se definió la corona de 1984.

Pero eso era historia. El juez (de entonces 51 años) venía de dirigir en el Mundial de España 82 y formaba parte de lo mejor del fútbol argentino. Debe recordarse que desde el año anterior, en los torneos liguistas dirigían jueces de AFA, internacionales y de primera división.

Pero esa noche la historia sería otra. El partido, áspero, disputado y emotivo, terminó 1 a 1 y se definió con tiros desde el punto del penal.

Lo raro, lo novedoso, lo curioso, comenzó a escribirse a la media hora del segundo tiempo. Sportivo atacaba hacia el arco del viejo (y nostálgico) frontón, de calle Víctor Manuel. Tras un ataque masivo de Sportivo, Hugo Querini sacó un largo envío que llegó a la mitad de la cancha y encontraba al temible goleador Fabián Giordano picando, con todo el campo a su favor y con la única oposición del arquero Piccard.

Carlos Mercado, suplente de Sportivo estaba esperando para ingresar en la raya central y actuó más rápido que todos: se metió cinco metros a la cancha y anuló el ataque. Por supuesto que fue expulsado por el juez, que no entendía nada, aunque sin uso de tarjetas que por entonces no se aplicaba a los que estaban fuera del campo.

Hasta la fecha, ningún archivo refleja el caso; ni siquiera la planilla, aunque algunos sostienen que en ese tiempo los expulsados se informaban en planillas aparte.

Siete años después, en 1992 el médico de Colón, Eduardo “Lalo” Vega haría lo mismo, saltando a la cancha desde el banco, alejando la pelota y generando un escándalo que aún hoy se recuerda merced a su presencia en Youtube, con relato original de la TV incluido. Pero el mundo ha cambiado. Mercado hizo historia antes que nadie.

El otro acto, más futbolero y de vanguardia para la época, claro, sucedió a los 41 minutos del segundo tiempo cuando el DT de Atlético Reynaldo Volken dispuso el ingreso del arquero suplente Sergio Podio por el titular Ricardo Marino para que ataje en la definición por penales.

No era común este tipo de decisiones, y aunque el intento fracasó (con mirar el resultado final alcanza para formar un criterio), el suceso pasó a formar parte de nuestra historia.

El último capítulo de esta novela tendrá como protagonista a Sergio “Tiri” Balbín, un eficiente marcador de punta de Sportivo que, saltando desde la banca ejecutó el penal definitorio.

Curiosidades de la época y de la fonética. El diario LA OPINIÓN titularía al día siguiente: “Ganó Sportivo y Balbín definió la serie: un chino en el barrio Alberdi”.



La síntesis del partido



ATLETICO 1 (2) SPORTIVO 1 (4)



Fecha: Jueves 19 de septiembre de 1985.

Cancha: Monumental de Atlético

Arbitro: Arturo Andrés Ithurralde (AFA)



ATLETICO DE RAFAELA: Ricardo Marino; Dante Fontana, Hugo Querini, Hugo Schiavi, Marcelo Toscanelli, Jorge Mauri, Norberto Candella, Gustavo Alfaro, Fabián Giordano, Nelson Muñoz y Jorge Nefle. Sup.: Sergio Podio, Gabriel Veronesse, Daniel Veronesse, Elvio Drigatti y Juan López.



DT: Reynaldo Volken.



M: Enrique Mochutti, A: Aldo Juvenal “Cañún” Solari. Médico: Dr. Germán Visintini.



SPORTIVO NORTE. Juan Carlos Piccard; Daniel Marchi, Javier Berzero, Rubén Reniero, Jorge Sequeira, Carlos González, Ramón Valiente, Duilio Dagametti, José Ruata, Roberto Lheritier y Eduardo Isaurralde. Sup.: Marcelo Alberto, Sergio Balbín, Carlos Mercado, Luis Solís y Jorge Mansilla.



DT: Domingo Gallardo.



M: Marcelo “Chito” Capella, A: Pablo Farías. PF: Daniel Arener.



Goles: Giordano (A) y Ruata (S)



En la definición por penales (2 – 4) por Atlético convirtieron Candella y Alfaro y por Sportivo Lheritier, Ruata, Isaurralde y Balbín.



Fuente: Relaciones Institucionales LRF.