Cheika definirá los 23 Pumas

El entrenador del seleccionado argentino, el australiano Michael Cheika, confirmará hoy (11hs) el equipo titular de Los Pumas que se medirá frente a su par de Samoa el viernes próximo en un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la zona D, del Mundial de Francia 2023. Se sabrá si los rafaelinos, Pedro Rubiolo y Mayco Vivas estarán presentes o no.

El partido, de singular importancia para las aspiraciones de Los Pumas, ya que una derrota frente a los oceánicos lo marginaría del Mundial de rugby, se disputará el próximo viernes desde las 12,45 en el Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne.

El seleccionado argentino perdió en su primera presentación frente a su par de Inglaterra por 27-12, mientras que Samoa derrotó el sábado pasado al seleccionado debutante de Chile por 43-10.

Inglaterra, encabeza la Zona D del mundial de Francia 2023 con 9 unidades, seguido por Samoa y Japón con 5, Argentina y Chile 0.

Los Pumas enfrentarán después por la cuarta fecha al debutante Chile, el sábado 30 en el Stade de la Beaujoire de Nantes; y finalmente jugarán contra Japón, el 8 de octubre en el mismo escenario.



JUEGAN HOY. 12.45hs Italia vs Uruguay. MAÑANA: 16hs Francia vs Namibia.