Julián Alvarez, figura y goleador

Manchester City estrenó de la mejor manera su título de campeón de la Champions League. Venció a 3-1 a Estrella Roja de Belgrado y tuvo como gran figura a Julián Álvarez, autor de dos goles.

El argentino estuvo imparable y participó en casi todas las maniobras de ataque de su equipo, que protagonizó un verdadero monólogo en la primera etapa. Sin embargo, en una contra a los 44' sorprendió el visitante en su única llegada con el gol de Osman Bukari que el VAR convalidó luego de que el asistente levantara la bandera por supuesto offside.

Apenas comenzó el complemento, llegó el primer tanto de la Araña: un verdadero golazo al sacarse de encima en una baldosa al arquero y definir de derecha tras la asistencia de Erling Haaland.

Y a los 14', Álvarez pateó un tiro libre desde la izquierda que buscó más la cabeza de un compañero que el arco, pero Omri Glazer falló en el puñetazo y la pelota se le metió para establecer el 2 a 1.

El tercero y definitivo para el equipo de Pep Guardiola fue a los 21', con una exquisita definición de derecha de Rodri, que se metió en el área y puso el balón lejos del alcance de Glazer.



OTROS RESULTADOS. Milan 0 - Newcastle 0, Young Boys 1 - Leipzig 3, Barcelona 5 - Royal Antwerp 0, Feyenoord 2 - Celtic 0, Lazio 1 - Atlético Madrid 1, PSG 2 - B. Dortmund 0, Shakhtar 1 - Porto 3. HOY: 13.45hs Real Madrid vs Union Berlin, 16hs Arsenal FC vs PSV, Benfica vs Salzburgo, Bayern Munich vs Manchester United, Real Sociedad vs Inter, Sevilla vs Lens, Braga - Napoli.