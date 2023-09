No cesan los siniestros viales en calles y avenidas de la ciudad

A las 17.50 de ayer un siniestro vial entre un automóvil y una camioneta tuvo lugar en Bv. Lehmann al 3200 -intersección calle D’Agostino-, afortunadamente sin la presencia de personas lesionadas.

Fueron partes del mismo un automóvil marca Ford conducido por Maira B. de 26 años, domiciliada en calle Pascual Brusco; y por la otra parte una camioneta Renault Duster conducida por Juan Reinaldo A. de 84 años domiciliado en Tacural.



EN G. MAGGI AL 1500

A las 13.00 de ayer otro accidente de tránsito se produjo entre un automóvil y una motocicleta en Av. Gabriel Maggi al 1500.

Fueron partes una camioneta Fiat Strada Adventure conducida por Julián S. de 28 años domiciliado en calle Francia, quien manifestó no haber colisionado sino que sería un motoderrape.

En cuanto a la otra parte, una motocicleta, esta se habría dado a la fuga y en el lugar quedó la acompañante, Paola A. de 28 años, domiciliada en calle Aragón. Siendo las 13:20 se hizo presente un móvil policial.



EN J. P. LÓPEZ Y LINCOLN

A las 13.00 otro suceso vial se registró en intersección de calles J. P. López y Lincoln entre una motocicleta y un automóvil.

Fueron partes una motocicleta Gilera Smash conducida por Ricardo P. de 44 años, domiciliado en calle Vélez Sarsfield, quien fue trasladado por una unidad de emergencias SIES 107 ya que había colisionado con un automóvil estacionado.

Del mismo se trató de un Fiat Cronos propiedad de Gustavo B. de 37 años, domiciliado en las cercanías.



EN RUTA 34 Y

ERNESTO SALVA

A las 15:45 un siniestro vial se produjo en la peligrosa esquina de Ruta 34 y Av. Ernesto Salva, entre una camioneta y una motocicleta.

Fueron partes del incidente una motocicleta Honda Wave conducida por Jesica T. de 23 años, domiciliada en calle J. Ferré, quien iba acompañada por Chiara M. de 17 años, ambas domiciliadas en C. de Esperanza y Gardel, quienes fueron trasladadas a un centro de salud por una unidad de SIES 107. La otra parte se trató de un utilitario Peugeot Partner conducido por Ricardo S. de 54 años, domiciliado en calle Paul Harris.



EN CHIARAVIGLIO Y

27 DE SEPTIEMBRE

A las 16.15 de ayer se tuvo conocimiento de otro incidente vial en la esquina que conforman calles Chiaraviglio y 27 de Septiembre, donde se produjo la colisión de una motocicleta y un automóvil, solicitando una ambulancia.

Fueron partes del suceso una motocicleta Honda Wave conducida por Lautaro C. de 20 años, domiciliado en un tramo de calle Muniagurria, quien iba acompañado por Mauro M. de 24 años, domiciliado en la misma arteria, quienes fueron trasladados a un centro de salud por SIES 107; y la otra parte un automóvil Daihatsu conducido por un hombre de 31 años.

Personal policial y de Protección Vial se hicieron presentes en el lugar.



EN 9 DE JULIO Y E. OLIBER

A las 16:50 de la víspera, se tuvo conocimiento que en calle 9 de Julio y Eduardo Oliber había un accidente de tránsito con un menor lesionado. Fueron partes del suceso vial una motocicleta Corven Triax 150 c.c. conducida por Sebastián R. de 28 años, acompañado de su hijo Lucas de 4, ambos domiciliados en calle Constituyentes, y que fueron trasladados por una ambulancia de SIES 107.

La otra parte se trató de un automóvil Nissan conducido por una mujer de 34 años. Un móvil policial y otro de Protección Vial se hicieron presentes en el lugar.