¿Juega Messi? Inter Miami recibe hoy a Toronto FC

El capitán del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Messi, está en duda para volver a jugar con Inter Miami, que este miércoles recibirá a Toronto FC por la MLS.

El partido se disputará desde las 20.30 (hora argentina) en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale y se transmitirá a través de la aplicación Apple TV.

Messi volvió a entrenarse ayer con normalidad luego de su ausencia en el último partido del seleccionado argentino contra Bolivia en La Paz, pero todavía no está asegurado su regreso a las canchas.

El entrenador de Inter Miami, Gerardo Martino, informó antes de la práctica del martes que tanto Messi como Jordi Alba iban a formar parte del trabajo, pero que después decidirán su disponibilidad para el partido de mañana.

Messi ni siquiera viajó para el partido del sábado pasado ante Atlanta United, y el equipo perdió (5-2) después de doce partidos.

La duda del “Tata” pasa por la exigente seguidilla de Inter Miami, ya que el domingo 24 afrontará el clásico ante Orlando City como visitante, y luego, el miércoles 27, jugará la final de la US Open Cup ante Houston Dynamo. Toronto FC es uno de los tres equipos de Canadá que participan en la MLS, junto a Montreal Impact y Vancouver Whitecaps.

La franquicia de Toronto juega en la MLS desde 2007 y actualmente es el peor equipo de las dos conferencias (Oeste y Este), con 22 puntos en 28 partidos.

Inter Miami está apenas un puesto por encima de Toronto, con 28 unidades en 27 encuentros y a siete puntos de distancia del último clasificado (DC United) en la zona de repechaje para los playoffs.

El mediocampista Franco Ibarra, ex Argentinos Juniors, es el único argentino del plantel, que tiene como figura al delantero italiano Federico Bernardeschi, con pasado en Juventus y campeón de la Eurocopa 2020 con la “azzurra”.