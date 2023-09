Central e Independiente, a mano

Rosario Central e Independiente empataron 1-1 por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023. El cotejo se llevó a cabo en Arroyito.

Los de Avellaneda estaban en ventaja por el gol de Cristian Báez, a los 45 minutos del primer tiempo. Lo igualó Jaminton Campaz, a los 31 del complemento.

Con este resultado, el Rojo de Carlos Tevez es líder de la Zona A con 10 puntos. El Canalla quedó en cinco unidades.

En la fecha que viene, los rosarinos serán visitantes de Gimnasia, el sábado a las 16. Mientras que el Rojo será local de Instituto el domingo 24 a las 15.



LA FECHA 5.



ZONA A: Martes 19/09: Rosario Central 1 vs Independiente 1, Huracán 2 vs Gimnasia LP 0. Miércoles 20/09: 16hs Barracas vs Banfield, 18.30hs Vélez vs Arsenal, 21hs Instituto vs Colón. Jueves 21/09: 19.15hs Argentinos vs Talleres, 21hs River vs Atlético Tucumán.



ZONA B: Lunes 18/09: Lanús 0 - Sarmiento 0. Martes 19/09: Central Córdoba 0 vs Boca 3. Miércoles 20/09: 16hs Defensa vs Tigre, 18.30hs Estudiantes vs San Lorenzo, 21hs Racing vs Newell's. Jueves 21/09: 17hs Belgrano vs Platense, 18.30hs Unión vs Godoy Cruz.