Barraza, el árbitro para la visita de Atlético a Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia y Atlético de Rafaela jugarán el viernes 22 de septiembre a las 21.10hs, en el estadio Bautista Gargantini por la 31º fecha de la zona B de la Primera Nacional. En la jornada de ayer AFA confirmo la programación y dio a conocer las designaciones arbitrales.

Para el juego entre la ‘Lepra’ mendocina y la ‘Crema’, que irá televisado por la pantalla de TyC Sports, el árbitro designado fue Julio Barraza. Sus asistentes serán Mariano Ascenzi y Matías Arévalo.



En relación a dicho compromiso, los dirigidos por Ezequiel Medrán siguen con su puesta a punto y este miércoles por la noche viajarán rumbo a Mendoza.



Teniendo en cuenta el 11 inicial que utilizó el DT albiceleste en la última presentación, vs Deportivo Maipú, habrá una modificación obligada. Medrán deberá definir quién reemplazará al expulsado Alex Luna.



El plantel profesional de Atlético trabajó ayer por la mañana en el predio Tito Bartomioli y hoy repetirá la rutina, jornada en la cual llegarían los primeros movimientos tácticos y se podría empezar a develar la incógnita que se plantea para conformar el once titular.



A continuación, todos los partidos, días, horarios y árbitros:



ZONA A (35º fecha)



Sábado 23/09: 12.10hs por TV: San Telmo-Gimnasia y Esgrima de Mendoza (Nelson Sosa); 15.00: Agropecuario de Carlos Casares-Flandria (Diego Ceballos); 15.35, por TV: Temperley-Patronato de Paraná (Bryan Ferreyra); 18.00: San Martín de Tucumán-Güemes de Santiago del Estero (Lucas Comesaña). Domingo 24/09: 15.30: Brown de Puerto Madryn-San Martín de San Juan (Gastón Monsón Brizuela), 15.30: Almagro-Alvarado de Mar del Plata (Daniel Zamora), 15.50, por TV: Nueva Chicago-Deportivo Morón (Yamil Possi), 18.00, por TV: Estudiantes de Río Cuarto-Defensores de Belgrano (Nazareno Arasa). Lunes 25/09: 21.10, por TV: All Boys-Almirante Brown (Juan Pafundi). Libre: Def. Unidos de Zárate



ZONA B (31º fecha)



Viernes 22/09: 21.10, por TV: Independiente Rivadavia Mendoza-Atlético de Rafaela (Julio Barraza). Sábado 23/09: 16.10, por TV: Chacarita Juniors-Quilmes (Jorge Baliño), 17.30: Chaco For Ever-Estudiantes (Felipe Viola). Domingo 24/09: 11.00: Mitre de Santiago del Estero-Brown de Adrogué (Carlos Córdoba), 13.50, por TV: Atlanta-Ferro (Pablo Dóvalo), 15.00: Tristán Suárez-Gimnasia de Jujuy (José Carreras); 17.00: Racing de Córdoba-Deportivo Riestra (Lucas Novelli), 19.00: Aldosivi de Mar del Plata-Villa Dálmine (en el estadio José M. Minella) (Bruno Amiconi). Lunes 25/09: 15.30: Deportivo Maipú de Mendoza-Deportivo Madryn (Franco Acita).