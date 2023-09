Fúnez: “feliz de poder ayudar al equipo desde donde me toque”

Fue el último en sumarse al plantel albiceleste. Llegó a préstamo desde Newell’s con la intención de sumar minutos y la promesa de convertir goles. En once encuentros (5 como titular) Nazareno Fúnez anotó 5 goles, tres en los últimos dos encuentros, y viniendo desde el banco. Letal.



“Desde que llegué dije que iba a tratar de aprovechar las oportunidades, por suerte se me está dando”, señaló el rosarino de 22 años.



Fúnez fue el encargado de terminar una contra estupenda encabezada por Ayrton Portillo, y de cerrar el partido, 2-0 ante el bueno del Deportivo Maipú. Y más allá del gol, también tuvo un par como para anotar aún más. Lo mismo que en la fecha pasada, en el 4-1 ante Villa Dálmine. Y otra vez su autocrítica: “Como el partido pasado me voy un poco caliente porque pude haber anotado algún gol más, pero siempre está bueno anotar y desde ese lado uno está feliz de poder ayudar al equipo desde donde me toque”.



En relación a cómo se dio el encuentro ante el conjunto mendocino, el delantero de Atlético de Rafaela apuntó: “El partido se veía y sabíamos de arranque que iba a ser palo y palo, el mínimo error de cualquiera de los dos que supiera aprovechar iba a sacar diferencias, por suerte pudimos hacerlo nosotros, hicimos bien las cosas”. Y agregó: “Después al quedarnos con uno menos cada uno, hubo más espacios, lo supimos aprovechar y lo pudimos liquidar sobre el final”.



Sobre lo hablado en el medio tiempo, en virtud de haberse quedado con uno menos, y cómo salir a jugar el complemento, Fúnez contó: “En esta cancha nos cuesta encontrar espacios, al rival también, al quedarnos con uno menos empezaron a aparecer, nos sentimos más cómodos cuando pasa eso. Sabíamos que teníamos que encararlo de la misma manera que el primer tiempo, todos juntos, partido parejo, no dejando las líneas tan largas y supimos aprovechar las que tuvimos”.



Atlético fue un justo y merecedor ganador. Fue más que su rival y se ilusiona con poder seguir escalando posiciones en este final de temporada, donde lo encuentra virtualmente clasificado al reducido. Para Fúnez, “la actitud, la actitud de toda la semana”, fue una de las claves, ya que “el grupo está muy unido y todos con un mismo objetivo, somos 30 jugadores, todos corremos a la par, al que le toca hacerlo lo sabe aprovechar”, cerró.