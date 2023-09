Augusto Rolando, el joven radical que reemplazará a Viotti en el Concejo

A menos de tres meses de asumir su función como concejal, Augusto Rolando dialogó con diario LA OPINIÓN para compartir su trayectoria, vivencias y expectativas para el importante rol legislativo que le depara una vez que reemplace en la banca a Leonardo Viotti, quien desde el 10 de diciembre será el jefe del Gobierno municipal de Rafaela.

Rolando contó que mientras cursaba sus estudios universitarios en Córdoba en una carrera que de algún modo lo acercaba al conocimiento político, ya militaba en el partido de la UCR. Por un lado, participaba en Rafaela cuando venía, y por otro lado en algunas actividades en el radicalismo de Córdoba, y en una escuela de formación política llamada "Dr. Raúl Alfonsín". En su paso por la Docta trabajó en una consultora, en varias ONG, fundaciones, hizo mucho trabajo social, micros en una radio, escribía artículos de opinión, y junto a seis colegas fundó Córdoba Global, institución educativa con capacitaciones a distancia.

En el 2017 se fue a vivir a Inglaterra, estudió inglés y trabajó en una agencia de marketing. “Volví a Rafaela, y ahí comencé a participar más activamente en la UCR porque ya estaba en la ciudad. A Leo lo conocí antes de que sea concejal. Trabajé mucho con él y en el proyecto de la campaña del 2019.”, relató.

Luego de la derrota electoral de ese año, su interés constante en el aprendizaje lo llevó a hacer - con el apoyo de sus padres- un postgrado en Magister en Management and Governance in the Public Sector en la Universidad Erasmo de Rotterdam (Países Bajos). Regresó al país a fines del 2020, trabajó en el área de relaciones institucionales de la Universidad Nacional del Litoral, y luego ingresó hasta la fecha a Club PYXO, iniciativa privada que apoya a emprendedores. Aún no sabe si, por cuestiones de tiempo, al ingresar al Concejo podrá seguir con esta actividad, pero sí seguirá con la de Impulsar Emprendedores, comunidad creada hace tan solo siete meses, pero que está captando cada vez más seguidores en su cuenta de Instagram. “La idea es crear un valor a personas que lo necesitan. Es un equipo que hace acciones sociales -sobre todo capacitaciones libres y gratuitas- para impactar positivamente en la sociedad, ya que nos dimos cuenta de que hay un montón de emprendedores barriales que están un poco desconectados”, comentó Augusto, que lleva adelante esta tarea junto a Federico Audagna en forma ad honorem.

Con respecto al futuro próximo, dijo: “Estoy muy contento con los desafíos que me esperan. Más allá de la política, y a nivel profesional, trato de estar muy actualizado con las novedades y de pensar de manera fresca. Tenemos problemas históricos, y se aplicaron recetas que no funcionaron durante mucho tiempo a nivel país. Vamos a dar un aire fresco, vamos a pensar nuevas formas de solucionar problemas. Muchas veces la tecnología es una respuesta, también las nuevas formas de organizarnos, y la innovación está mucho más relacionada a la mirada de las cosas, está en la cabeza, es el filtro que ponés para mirar la realidad”, dijo convencido.

Augusto tiene un perfil proactivo, le gusta proponer, y es partidario del diálogo y el consenso. “Nunca tuve un perfil de confrontación, salvo que sea necesario”, dijo. Además, le interesa mucho la formación constante y el conocimiento. “Voy a tratar de tener mucha información actualizada, datos, tengo algunos relevamientos que hice en los barrios. Rafaela es una ciudad puntual, con una idiosincrasia. Hay que aggiornarse a la realidad, tenemos que ver como la sociedad reacciona frente a posibles soluciones”.

En cuanto a los proyectos que tiene en mente, le interesa todo lo relacionado al emprendurismo y el medioambiente. “Creo en el valor del trabajo y el esfuerzo; creo que es la forma con la cual vamos a crecer y salir adelante a nivel país. La innovación me toca de cerca, tener una institución gubernamental aggiornada al siglo 21. Hay que hacer una investigación interna, qué es ágil y que no. Ahora hay una nueva forma de gestión pública que tiene mucho más que ver con la construcción y la generación de valor en red. El Estado como algo estructurado, como compartimento separado, es parte de un concepto viejo. Hoy, y esto también pasa en empresas privadas, se horizontalizó un poco la jerarquía, y se busca que haya mucha más interacción. Hoy la información está disponible en todos lados, fluye y ya no la podés parar”.

Su bloque estará conformado por integrantes de diferentes edades y características, como Lisandro Mársico, Alejandra Sagardoy, Ceferino Mondino, Mabel Fossatti y Carla Boidi. “Estoy seguro que todos vamos a aportar para una Rafaela mejor. Tengo mucha predisposición al aprendizaje, dediqué tiempo para formarme, pero hay que ser humilde para sentarse y aprender”, dijo el joven que, con muchas expectativas y ganas de sumar, espera el día de su asunción.