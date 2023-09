Prieto confirmó que "ya hay más de 1.300 personas que pasaron a planta"

Luego de que muchos trabajadores de la salud se estuvieron manifestando, tanto en Rafaela (la semana pasada 35 trabajadores realizaron una protesta frente al Hospital "Jaime Ferré") como en distintas localidades de la provincia, para reclamar por los pases a planta permanente, sobre todo por aquellos trabajadores que son mayores de 40 años y que tienen más de 10 años recibidos, Jorge Prieto, el secretario de Salud de Santa Fe, se refirió en las últimas horas sobre esta problemática y aclaró que “estamos trabajando en mesas jurisdiccionales, en mesas paritarias que establecen las pautas de pase a planta”.

Por otro lado, en diálogo con los medios capitalinos, el funcionario afirmó que "ya 1.300 empleados de la provincia del área Salud dejaron de ser contratados y quedaron efectivos".

En este sentido, agregó que "estamos trabajando en mesas jurisdiccionales y paritarias, que establecen cuáles son las pautas de pase a planta. Esto se acordó en forma escalonada, queremos garantizar y reconocer a cada uno de los trabajadores que se expusieron en esta pandemia y qué necesitan hacer. Se trata de un proceso de tres etapas. Aquellas personas que fueron contratadas y que no tienen otra estabilidad están en primera instancia. Segundo, los que contaban con un cargo y que optaron por la necesidad del recurso humano con un contrato". "Y por otro lado, recordemos que venimos con un proceso de muchos años de una carencia de recurso humano, que era fundamental. Este no viene acompañado de todos los sistemas de salud. Conformamos y crecimos en estructuras hospitalarias y muchas veces el recurso humano no es acompañado igual que el equipamiento", indicó.

Prieto remarcó también que "esta gestión reconoció a más de 1.700 trabajadores que se encontraban en condiciones de no pase a planta y que no son de la gestión actual. Este crecimiento que se hace forma progresiva se está trabajando. Ya se pasaron a planta más de 1.300 personas, estamos en la primera etapa, por supuesto que se está trabajando para regularizar".

Además, Prieto recordó que hay una ley que "se tiene que modificar": "Muchos trabajadores de la salud superan lo que establece la normativa, y el Estado la está acompañando porque hay que reconocerlas a las personas. Hay que modificar lo de más de 40 años y más de 10 años de recibido. Queremos revindicar este trabajo lo antes posible y si no fuera así, porque los tiempos no nos dan, hay que trabajar en esta transición para que así suceda".



ESPERAN LA VACUNA

CONTRA EL DENGUE

Por otro lado, Prieto contó que están a la espera de la aprobación de la vacuna del dengue. "Estamos trabajando y esperando la aprobación. Van a ser dos dosis y lo importante es que va a cambiar una zona que probablemente ya es endémica en muchos lugares".