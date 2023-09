Rechazaron detener al médico Lotocki

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El juez de instrucción Edmundo Rabbione rechazó ayer el pedido de detención contra el médico Aníbal Lotocki en el marco de la denuncia hecha por el actor uruguayo Raphael Dufort, quien lo acusó por tentativa de homicidio luego de ser operado.

Lotocki está con una condena no firme por lesiones graves en otros cuatro casos y quedó en el ojo de la tormenta tras la muerte de Silvina Luna. El juez, quien subroga el juzgado número 60 de Instrucción, entendió en el marco de la denuncia hecha por Dufort que no había riesgo procesal para detener a Lotocki.

"El imputado siempre ha estado a derecho y ha dado cabal cumplimiento a las pautas impuestas en el marco de la causa al concederle la excarcelación y mantener su libertad ambulatoria en el auto de procesamiento", subrayó el juez.

"No observo riesgo procesal que implique ordenar el encarcelamiento preventivo del imputado", resumió.

La de Dufort es sólo una de las causas que Lotocki tiene abiertas en Tribunales y, por cierto, no se trata de la única en la que tiene riesgo de quedar detenido.

La Cámara Nacional de Casación tiene a estudio la apelación por la condena a cuatro años de cárcel por cuatro hechos –que incluyen las lesiones originarias de Silvina Luna- en tanto que la Cámara del Crimen debe pronunciarse sobre el procesamiento por la muerte del empresario Cristian Zárate, ocurrida en 2021.

El juez Rabbione concedió, no obstante, el pedido del fiscal para que la Causa Dufort "sea investigada y analizada en el contexto global de las demás denuncias aludidas y, en su caso, se tomen las medidas que entienda pertinente".