Necesidad de higiene y desinfección diarias

Junto con el nacimiento de un bebé, llegan muchas responsabilidades nuevas, así como también interrogantes sobre diversos temas y áreas. La higiene y desinfección de los productos para recién nacidos se encuentra dentro de las principales responsabilidades para el cuidado de la salud familiar. La Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC, explica cómo se debe llevar a cabo una correcta higiene y desinfección de los elementos de uso cotidiano

Higienizar y desinfectar los artículos de uso cotidiano para los recién nacidos es fundamental para evitar que los gérmenes tengan contacto con el/la bebé. La higiene corresponde a la limpieza diaria de los productos una vez utilizados y la desinfección es una limpieza más profunda que ayuda a mantener los productos libres de microorganismos y en condiciones de ser reutilizados.

“Lo primero que se debe tener en cuenta es la higiene de manos de quien se encargará de limpiar los elementos del bebe. Se debe lavar adecuadamente las manos con jabón, enjuagar profusamente, y luego tomar los chupetes, tetinas o mamaderas que deba lavar”, explica la Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC.



¿Cómo llevar a cabo una correcta higiene de los artículos de un recién nacido?



Luego de cada uso es necesario higienizar cada producto siguiendo estos simples pasos:



Separar todas las partes del artículo, por ejemplo la mamadera (botella, tetinas, tapas, etc.)

Enjuagar las distintas partes con agua corriente. El agua puede estar tibia o fría.

Colocar todos los artículos en un recipiente limpio que destine solamente para limpiar los artículos del bebé. No lavar directamente en el lavamanos o lavaplatos porque podría contener microbios que pueden contaminar estos artículos.

Llenar el recipiente para lavar con agua caliente y agregar jabón.

Limpiar los elementos con un cepillo limpio que se use solamente para los artículos de alimentación del bebé. En el caso de las tetinas, apretar con los dedos para que el agua pase a través del agujero de las tetinas. De esta manera se asegura su correcto lavado.

Volver a enjuagar los artículos bajo agua corriente, o sumergiéndolos en agua fresca dentro de un recipiente separado que se use solamente para limpiar los artículos de alimentación del bebé.

Dejar que se sequen al aire. Colocar las partes sobre una toalla de cocina limpia sin usar, o una toalla de papel, en un área que esté protegida de la suciedad y el polvo. Deje secar completamente al aire.

“Es importante saber que no se debe usar la toalla de cocina para secar los artículos higienizados, porque de esa manera se podrían transferir microbios”, enfatiza la profesional de OSPEDYC.





¿Cómo se realiza la desinfección de los productos de un recién nacido?



La desinfección se realiza una vez por día, si estos artículos se limpian cuidadosamente después de cada uso. Sin embargo, en bebés menores de dos meses de edad o prematuros o con el sistema inmunitario comprometido, los elementos de uso diario se deben desinfectar luego de cada utilización.

Se pueden usar distintos métodos para desinfectar. Siempre se debe consultar en las instrucciones cuál es el método apto para que se realice una desinfección efectiva.



Los métodos son:







Agua hirviendo:



Colocar los artículos de alimentación desarmados en una olla y cubrirlos con agua.

Poner la olla al fuego hasta que el agua hierva.

Dejar hervir por 5 minutos.

Retirar los artículos con pinzas limpias.

Vapor:

Colocar los artículos desarmados en un microondas o sistema esterilizador eléctrico y seguir las instrucciones del fabricante para desinfectar, enfriar y secar los artículos.

Después de desinfectarlos, colocar los artículos sobre una toalla de cocina limpia sin usar, o una toalla de papel, en un área que esté protegida de la suciedad y el polvo. Dejar que se sequen completamente al aire antes de guardarlos.

“Siguiendo estas medidas, se logrará una higiene y desinfección cuidadosa y eficaz”, concluye la Dra. El Haj.