Audino y Maletto ganaron en la fecha especial del Midgets Show and Power

La décima fecha del Torneo Oficial "Omar 'Cachete' Pelosi" del Midgets Show and Power y el Mini Power convocó a 31 máquinas en la categoría mayor (30 binomios y un piloto solo) y 16 en la menor.

La actividad de esta carrera especial, con la participación de pilotos invitados, se realizó en el circuito "Atilio Carinelli (h)" de San Antonio - Castellanos con una muy buena concurrencia -se vendieron 1.210 entradas- y estos resultados:



EN EL POWER

Primera serie: Emiliano Torassa; 2° Oreste Argante; 3° Sebastián Operto; 4° Fabián Realini; 5° Leonardo Novaresio; 6° Matías Balangero; 7° Santiago Córdoba y 8° Daniel Taverna (h).

Segunda serie: 1° Cristian Molardo; 2° Tomás Platini; 3° Marcos Zbrun; 4° Mauricio Acosta; 5° Carlos Cravero; 6° Juan José Listello; 7° Alberto Scalvasio y 8° Matías Ocampo.

Tercera serie: 1° Guillermo Bogetto; 2° Ezequiel Valentini; 3° Sergio Mutigliengo; 4° Martín Mansilla; 5° Alberto Fernández; 6° Santiago Peter y 7° Héctor Heit (p).

Cuarta serie: 1° Gustavo García; 2° Federico Maletto; 3° César Yori; 4° Rafael Pons; 5° Williams Dalmasso; 6° Yago Sandrone… no clasificó Marcos Argante.

Primera semifinal: 1° Jeremías Molardo; 2° Cristian Mattioli; 3° Matías Giordano; 4° Leonardo Sterpone; 5° Diego Haspert; 6° Fernando Merke; 7° Diego Bruera… no clasificaron Damián Scalvasio y Adriel Viano.

Segunda semifinal: 1° Matías Audino; 2° Gastón Viano; 3° Angel Gaggi; 4° Luis Kunz; 5° Matías Maina; 6° Marcos Zurvera; 7° Andrés Osorio; 8° Román Bertone; 9° Héctor Heit.... no clasificó Germán Mathier.

Tercera semifinal: 1° Héctor Valentini; 2° Gustavo García 3° Adrián Bonafede; 4° Rubén Balangero; 5° José Kunz; 6° Lucas Ponzo; 7° Daniel Taverna; 8° Leandro Pons… no clasificaron Cristian Fernández y Emiliano Ponzo.

Final B (titulares): 1° Leonardo Pons; 2° Pablo Bailetti; 3° Fernando Merke; 4° Germán Mathier; 5° Héctor Heit; 6° Cristian Fernández; 7° Emiliano Ponzo; 8° Román Bertone… no clasificaron Diego Bruera, Daniel Taverna, Edgardo Osorio… excluido Adriel Viano.

Final B (invitados): 1° Matías Balangero; 2° Ezequiel Valentini; 3° Marcos Argante; 4° Yago Sandrone; 5° Daniel Taverna (h); 6° Juan José Listello y 7° Héctor Heit (p).

Final A (titulares): 1° Matías Audino; 2° Cristian Molardo; 3° Angel Gaggi; 4° Cristian Mattioli; 5° Matías Giordano; 6° Adrián Bonafede; 7° Héctor Valentini; 8° Leonardo Sterpone; 9° Rubén Balangero; 10° Gustavo García; 11° José Kunz; 12° Matías Maina; 13° Marcos Zurvera; 14° Diego Haspert; 15° Gastón Viano… no clasificó Luis Kunz.

Final A (invitados): 1° Federico Maletto; 2° Mauricio Acosta; 3° Cristian Molardo; 4° Emiliano Torassa; 5° Carlos Cravero; 6° Marcos Zbrun; 7° Santiago Peter; 8° Sergio Mutigliengo; 9° Santiago Córdoba; 10° César Yori… no clasificaron Guillermo Bogetto, Tomás Platini, Martín Mansilla, Leonardo Novaresio, Sebastián Operto y Williams Dalmasso.



MINI POWER

Primera serie: 1° Gaspar Fler; 2° Donato Calvi; 3° Samuel Calvi; 4° Saimon Cuenca; 5° Bruno Acosta; 6° Santiago Maina, 7ª Martina Battaglino y 8° Ezequiel Coria.

Segunda serie: 1° Felipe Masuero; 2° Benjamín Bottazzi; 3° Martino Bogetto; 4° Thiago Bottazzi; 5° Laureano Cuenca; 6° Lisandro Trossero; 7° Piero Merke y 8° Leonardo Lovera.

Final B: 1° Lisandro Trossero; 2ª Martina Battaglino; 3° Santiago Maina; 4° Ezequiel Coria; no clasificaron Piero Merke y Leonardo Lovera.

Final A: 1° Donato Calvi; 2° Gaspar Fler; 3° Laureano Cuenca; 4° Thiago Bottazzi; 5° Felipe Masuero; 6° Benjamín Bottazzi; 7° Saimon Cuenca; 8° Bruno Acosta; 9° Samuel Calvi… no clasificó Martino Bogetto.