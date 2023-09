SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Recientemente en el Club de Bochas Belgrano se llevó a cabo el Segundo Encuentro de Bochas Infantil.

Desde el Municipio se destacó la presencia del secretario de Gestión, Néstor López, y el referente de Deportes, Luciano Barbero, los funcionarios municipales estuvieron presentes en el acto inaugural y compartieron con directivos y participantes una jornada auspiciosa incentivando la participación de la niñez en este deporte.



GANADORES

Categoría Sub 9: Bonsegundo Santino y Bonaldi Valentín del San Guillermo Bochas Club.

Categoría Sub 12: Ramallo Joaquín y Campos Valentino del 25 de Mayo.

Categoría Sub 15: Lombardo Agustín y Villalba Lucio del Nuevo Tropezón Ceres.