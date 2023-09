Juan Carlos Rollón se despidió de la Comuna

COLONIA TACURALES (Por Jorge Mezzabarba). - Después de 20 años al frente de la Comuna, el actual presidente, Juan Carlos Rollón, deja el cargo. Lo anunció personalmente el 8 de septiembre en el transcurso de las Fiestas Patronales. “Sin dudas fueron muchos años. De los buenos y de los otros también. Recuerdo que, en mi primer discurso público, dije que sólo estaría dos años y bueno, lo multipliqué por diez. Si estuve tanto tiempo es porque la comunidad me lo permitió con el voto y si se hicieron tantas cosas y buenas, es porque no ha sido sólo. Siempre en tantas gestiones tuve a mi lado a mucha gente que sintió como yo las principales necesidades de toda la Colonia. Trabajar para todos es muy importante, es altamente gratificante recorrer los distintos lugares y sentir que la gente (la mayoría) apoya las decisiones tomadas.

Si tengo que hacer un resumen, es lógico que la balanza se inclinará por todo lo concretado. Pero lo admito, me voy con un, podemos decir, trago amargo. En 20 años no he podido traer el pavimento de la Ruta 80-s que une Tacural (en la 34) pasa por nuestra Colonia Tacurales y llega hasta la N° 22, que nos une con la Provincia de Córdoba. Fueron muchas promesas de muchas autoridades, pero nunca se logró. Ojalá que las próximas gestiones sí lo consigan porque sería un gran avance para nuestros problemas de transitabilidad permanente. Así y todo, pudimos mantener caminos rurales que son la principal necesidad para que el productor saque su producción y se quede en el campo y siga la vida de éstos pueblos”.

“Sólo quiero agradecer a mi familia que me acompañó siempre, a todos los integrantes de los grupos de trabajos y le deseo suerte al sucesor Damián Chiapero (hoy ya formalmente consagrado nuevo Presidente de la Comuna de Colonia Tacurales), que no dudo hará las cosas muy bien y mejor aún”.

Juan Carlos Rollón, un hombre que antes que político, siempre se destacó por ser una gran persona, un hombre de bien. Con buenas convicciones y seguro en las decisiones. Amante de las cosas simples, siempre aspiró los aromas de familia y también fue político. Si bien nunca fue de discursos y muchas palabras, tampoco como dirían los vecinos, “tuvo pelos en la lengua” para reclamos e injusticias. En tantos años supo ganarse el respeto y la consideración de su comunidad. También de quienes lo acompañaron en la función público y en todo el grupo de los empleados comunales de las distintas áreas.

Hoy, ya con la mira puesta en el próximo diciembre cuando dejará formalmente el cargo, lo espera un horizonte más tranquilo. Porque tendrá más tiempo para dedicarse a su clan familiar: su esposa Norma, sus hijos Ezequiel y Pablo, con sus esposas, Cielo y Carolina respectivamente y sus nietos Juan Bautista, Joaquín, Irene, Benjamín y Matilda y retornar su otra pasión: la de productor agropecuario.

Nunca en tantos años ha mencionado públicamente los logros políticos, pero bien vale recordar sólo algunos: 100 kilómetros de caminos comunales arenados y conservados; remodelación de la Plaza Pública; el Salón de Usos Múltiples que culminó en seis etapas; creación de una Plazoleta; cordón cuneta en el ejido urbano; mantenimiento del antiguo salón de fiestas; Parque Aeróbico; móvil policial para la comisaría; ampliación de la Capilla San Antonio; salón y sanitarios para la Capilla María Auxiliadora; sanitarios para el Club San Martín; arreglos en las canchas de bochas; obras en las distintas escuelas de la colonia; renovación total y compra de nuevas maquinarias del parque de maquinarias comunal; mantenimiento permanente de los desagües en la zona urbana y rural.

No dudamos que supo ganarse el aprecio de toda la Colonia, lo que le permitirá caminar con la seguridad de la devolución de un afectuoso saludo.

Juan Carlos Rollón, gracias por todo, saludos y buena vida, le desea la comunidad de Colonia Tacurales.