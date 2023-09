Celebración de las Bodas de Oro y Plata del egreso

El Centro de Exalumnos y el Equipo Directivo de la Escuela de Educación Secundaria Orientada N.º 428 Luisa R. de Barreiro (ExColegio Nacional) convoca a los exalumnos de la promoción 1973 que cumplen sus Bodas de Oro ya los pertenecientes a la promoción 1998 que Festejan sus Bodas de Plata al encuentro que se realizará el próximo sábado 23 de septiembre a partir de las 18 en instalaciones de la escuela. Esperamos contar con la presencia de todos para este reencuentro con compañeros, amigos, profesores, etc.



Bodas de Oro:

Bachilleres Promoción 1973



Abraham, Graciela M. Cordera, Ricardo D. Humoller, Juan A. Senn, Eter I.

Álamo, Ángel H Chialvo, Dante R. Jiménez, Oscar A Silvestre, Luis E.

Almada, Lidia C. Di Dio, Raúl E. López, Roberto A. Solari, Liliana M.

Astrinos, Demetrio D. Ferrari, Daniel C. Parra, Víctor O. Solari, Marta E.

Barba, Estela M. Ferreyra, Carlos A. Peiretti, Ma. Cristina Spilotti, Guillermo N.

Blatter, Norberto M. Fontanetto, Hugo M. Piccione, Ilia T. Theler, Daniel D.

Blázquez, Liliana Del L. Gagliardo, Oscar N. Pirola, Ricardo A. Vieri, Lidia S.

Blumenfeld, Graciela N. Gallardo, Norma B. Rebaudengo, Susana M. Yacovino, Jorge A.

Buffa, Jorge A. Gaudín, Horacio E. Ricciardino, Luis A. Zaffetti, Jorge R. Carlini,

Oscar J. Giacosa, Rita M. Saccone, Shirley O.

Cavalié, Ma. Alicia Grisolía, Roberto Santucci, Carmen I.

Celano, Liliana Nélida Heinike, Graciela Schmithalter, Raúl L.





Bodas de Plata:

Bachilleres Promoción 1998



Abeldaño, Juan D. Figueroa, Betiana L. Nieto, Rodrigo V. Ruhl, Adriana

Alassia, Laura P. Giannasi, Luis A. Ocampo, Rosana S. Sbrola, Fabricio A.

Almada, Fernando R. Hosenen, Lorena L Ojeda, Elena L. Scavino, Fernando L.

Battaglino, Romina M. Mangold, Atilio Orlandini, Lucas J. Schaberger, Carolina A. Camilletti,

Sonia I. Marengo, Matías A. Pellegrino Raca, Mirna Soldano, Juan José

Castillo, Noelia V. Medrán, Ezequiel L. Previderé, Carolina Valin, Ileana S.

Costa, Ma. Eugenia Medrán, Sebastián A. Raffaelli, Valeria S. Zurvera, Leandro J

Crespín, José L. Michelod, Marcela I. Ramírez, Guillermo F.

​​Dalmazzo, Silvina S. Mondino, Alejandra S. Ramos, Juan José

Ferpozzi, Nicolás F. Navarro, Daniel F. Ruffiner, Verena





Bachilleres en Comunicación Social

Barberis, Valeria Diaz, Federico S. Mehring, Ma. Jimena Sanmartino, Anahí M.

Bertoldt, Carolina A. Duría, Paola S. Molfino, Margarita Sanmartino, Paola G.

Broda, Federico Farías, Erica S. Moreira, Alejandra M. Segovia, Cristian D. Bustamante

, Luciana M. Fessia, Matías N. Morel, Valeria Torrez, Romina G.

Coria, Mariana S. Fontana, Jorgelina Ortiz, Carina A. Trulli, Natalia S.

Correa, Sandra G. Italiano, Cecilia D. Pacheco, Rosana B. Vande Velde, Valeria M.

Chicco Ruiz, Aníbal L. Las Heras, María Pía Pavetti, Mariano R. Viglione, Jessica P.

Chicco Ruiz, Ma. Lourdes Lovaisa, Natalia Ma. S. Pfaffen, Lucila

Demo, Soledad P. Mainero, Verónica E. Riera, Emir J.



Bachilleres en Industrias Alimenticias

Acuña, Ricardo S. Briand, Betina G Mohamed, Fabio A. Sotelo, Pablo V.

Aiassa, Marisel A. Cejas, Alcira C. Nasi, Juan José

Beninca, Luciano D. Cueto Ramírez, Martín Paredes, Diego L.

Bettello, Javier A. Lanzetti, Ariel P. Poi, Federico E.