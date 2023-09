Diputados debatirá la reforma de Ganancias

El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria firmó ayer el dictamen de mayoría del proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias, que se discutirá mañana en el recinto. La comisión de Presupuesto y Hacienda, que lidera Carlos Heller, se reunió y con mayoría oficialista firmó el despacho del proyecto que presentó la semana pasada en Diputados el ministro de Economía, Sergio Massa.

La sesión especial está prevista para este martes a las 13, a pedido del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, que buscará avanzar con el proyecto de baja de Ganancias para 2024, luego de que Massa aplicara la reducción por decreto a partir de octubre.

El tema de Ganancias es principal punto del temario, aunque también aparecen en la lista proyectos de creación de las universidades de Ezeiza, Pilar, el Delta, Río Tercero, y la creación del Programa "Empleo MiPyme".

El oficialismo comenzó el jueves la discusión de la iniciativa en comisión, con la presencia de la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos; el titular de la AFIP, Carlos Castagneto; y la secretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini.

La firma del dictamen se llevó a cabo este lunes y mañana se buscará la media sanción.

Juntos por el Cambio ya anunció su rechazo en el recinto, pero Unión por la Patria aspira a alcanzar el respaldo de los bloques aliados.

"Ganancias ha estado en las promesas de campañas presidenciales, a partir de la idea de que el trabajo no es ganancia", subrayó Heller en el debate en comisión, en referencia al ex presidente Mauricio Macri.

El radical Alejandro Cacace cuestionó "el impacto fiscal de la eliminación de la cuarta categoría y un nuevo piso de $1.700.000, que significará un costo de 0,83% del PBI".

"Impactará sobre la recaudación y más tarde en los ingresos de las provincias", se quejó el diputado de la UCR por San Luis.



EL SINDICALISMO

MARCHA AL CONGRESO

Alineado detrás de la candidatura presidencial de Sergio Massa pese a sus divisiones internas, el sindicalismo marchará en pleno hoy al Congreso para manifestar su apoyo al proyecto de ley de eliminación del Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría que el ministro de Economía impulsa en medio de la campaña electoral.

En la misma jornada en la que la Cámara de Diputados tratará la iniciativa, la CGT y las dos CTA convocaron a movilizarse al Parlamento para respaldar la aprobación de la iniciativa que excluirá del gravamen al grupo de trabajadores que cobra los salarios más altos, por encima de los 700.875 pesos mensuales.

Varios sindicatos estuvieron haciendo circular en las redes sociales algunas de las consignas de la marcha, como "El salario no es ganancia", en el marco de la militancia que vienen llevando a cabo a favor de Massa de cara a las elecciones presidenciales del 22 de octubre y de las críticas que vienen lanzando contra los otros dos postulantes más competitivos, el libertario Javier Milei y Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio.

"Esta CGT va a continuar defendiendo el ingreso de los trabajadores y la eliminación definitiva de este impuesto", sostuvo la semana pasada la CGT en el comunicado con el que convocó a movilizarse.

En ese marco, el moyanismo además criticó a Juntos por el Cambio, debido a que anunció que no acompañará la medida por considerarla "electoralista", por lo que los referentes de Camioneros advirtieron que el frente opositor está "perjudicando a de esta manera a todo el pueblo argentino".

En tanto, la CTA Autónoma llamó a marchar al Congreso desde las 12 y reclamó "que paguen más impuestos quienes más tienen". "Llamamos a los representantes del pueblo, diputados y diputadas de los distintos bloques, a escuchar la voz de las personas que trabajan, acompañar la media sanción del proyecto y dejar de lado disputas electorales que pueden ser legítimas pero secundarias frente al beneficio efectivo que implicaría para 800.000 asalariados la eliminación de este impuesto", sostuvo, por su parte, la CTA de los Trabajadores. (NA)