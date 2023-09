Luz verde al proyecto que regulará la transición de un mandato a otro

En la recta final de este mandato, y dado que no existía “un plexo normativo en el ámbito del Municipio que establezca y regule la transición producto de un cambio de gobierno, resulta necesario implementarlo a los fines de la transparencia, información y eficiencia”. Así lo plantea uno de los considerandos del proyecto de ordenanza propuesto por el concejal Lisandro Mársico, del Frente Progresista Cívico y Social, que se debatió este lunes en comisión. Los ediles presentes coincidieron con este enfoque, aunque del bloque oficialista surgieron algunas sugerencias que llevaron a modificar el texto antes de recibir despacho por consenso.

“Que el objeto de esta Ordenanza es establecer parámetros claros y precisos para fortalecer el principio republicano y democrático de gobierno, regulando el período de transición de autoridades políticas en lo que respecta al Departamento Ejecutivo Municipal”, dice también este proyecto de ordenanza que comprende 11 artículos para regular el accionar de este período de transición.

En el artículo 6° se detalla la información que el gobierno local saliente deberá contener y presentar como mínimo a la próxima gestión, la que tendrá carácter de declaración jurada, y deberá contar con el acuerdo y firma del Intendente.

Tras un ping-pong de opiniones, pero en un clima de acuerdo, se determinó modificar los artículos 4° y 7° del mencionado proyecto. El 4° inicia con la siguiente premisa: “En un plazo máximo de diez días de resultar electo/a el nuevo Intendente/a, la Mesa de Transición debe reunirse a fin de definir un cronograma que ambas partes crean necesario para facilitar la transición”. La Mesa de Transición estará compuesta por un máximo de diez miembros, cinco designados por el intendente en funciones y cinco por el intendente electo. Y para enmarcar la elección de los integrantes del gobierno saliente, se dejó por sentado que sean empleados municipales, quedando redactado así: “Los designados por el intendente en funciones deberán revestir la condición de secretario, subsecretario y/o personal de gabinete”.

“Creo que los designados por el intendente en función deben ser empleados municipales como mínimo. Es para evitar que el intendente saliente traiga personas ajenas a la gestión”, recalcó Senn.

Y el concejal y futuro intendente de la ciudad Leonardo Viotti aportó en el debate: “No necesariamente tienen que ser miembros fijos, sino que pueden ser personas citadas por la Comisión”. Refiriéndose a su caso como gobierno entrante dijo: “Posiblemente sean tres personas más y ninguna tenga un rango; es gente de política de mi confianza que va a solicitar información”.

El concejal Ceferino Mondino, por su parte, aportó: “El espíritu de esta ordenanza es que de aquí en adelante se haga una transición coherente, sentar un precedente para que el que sale, sepa que tiene que abrir el juego y dar información”.

La otra modificación radica en el artículo 7°, en donde se habla de otro informe -además del detallado en el 5° sobre la etapa de transición- posterior a la asunción dentro de los siguientes seis meses, en el que el Departamento Ejecutivo Municipal debe enviar al Concejo Municipal toda la información recibida del gobierno municipal anterior al momento del traspaso de mando. Se determinó que este último no es necesario, ya que el DEM entrante tendrá otras herramientas para auditar.

De este modo, el 7° artículo establece que “la Mesa de Transición elevará al Concejo Municipal, al menos 10 días antes de la fecha de asunción del intendente electo, un informe final del proceso de transición que contemple la información recibida del gobierno municipal anterior al momento del traspaso de mando. El mismo estará compuesto por un resumen que redacta la Mesa de Transición de toda la información recabada; los informes de gestión, cuadros y los informes complementarios solicitados”. De este modo, se entregará un solo informe a la nueva gestión días antes de que asuma el nuevo gobierno local.



CONVENIO ENTRE EL

MUNICIPIO Y LA CAJA

El otro proyecto de ordenanza tratado ayer, fue defendido por el oficialista Martín Racca y se refiere al Convenio suscripto el pasado 6 de Julio de 2023 entre la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rafaela, con el objeto de acordar un plan de pago en cuotas para la cancelación de los Aportes previsionales correspondientes al período junio 2023. “Esto es un nuevo convenio de pago. Nosotros hemos tratado varios proyectos similares. En los meses de junio y en los meses de diciembre tenemos el aguinaldo, y el pago de los aportes previsionales se convierte en un problema, así que lo que se hace es un convenio de pago con cuotas fijas en seis meses que termina en diciembre, y en ese mes, la nueva gestión tendrá que poner en práctica este artilugio financiero que básicamente sirve para que la inflación no impacte demasiado en las cuentas”, dijo el concejal oficialista dirigiéndose al intendente electo Viotti.

También fue tratada la minuta de comunicación presentada por el bloque Juntos por el Cambio, referida a intervenciones en el “Bosque Educativo "Norberto Bessacia" ubicado al final de la Av. Hipólito Yrigoyen, tal como anticipó este Diario el fin de semana. Entre las cuestiones a tener en cuenta a la hora de mejorar la infraestructura, se nombran: sanitarios en óptimas condiciones de funcionamiento y limpieza haciendo énfasis en la instalación de nuevos por ser el lugar concurrido gente de todas las edades, e instalación de canillas y bebederos para contar con accesibilidad al agua.

Como miembro informante, Mondino dijo: “Vimos el estado de este lugar que es emblemático, un pulmón, y por el valor histórico que tiene tendría que tener un mejor mantenimiento, pero, además, ser dotado de algunos servicios básicos como agua, baño, y bebederos, ya que van contingentes con chicos”.

La concejal Brenda Vimo aclaró que como se trata de un resguardo ambiental, se pueden hacer muy pocas intervenciones. “La idea original es que el lugar sea una reserva, no se puede construir, poner caños, etc.”. Aunque después ambos bloques coincidieron en que los baños químicos que hay están en mal estado y se podrían reemplazar, arreglar canillas, y mejorar los juegos infantiles de madera que hay, entre otras cosas.

“Veamos si el tema del baño se puede construir, caso contrario, sí se puede garantizar la higiene y buen estado de los baños químicos. La idea es optimizar lo que hay”, concluyó Vimo antes que la minuta recibiera despacho.