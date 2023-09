El Rojo de Tevez visita a Central en Arroyito

Rosario Central se enfrenta hoy ante Independiente para disputar el partido por la fecha 5, en el estadio Gigante de Arroyito, desde las 21:00. En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Rosario Central busca levantarse de su derrota ante Colón en el Brigadier Gral. Estanislao López. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 1 y empatado 1, con 3 goles marcados y con 5 en su arco.

En la jornada anterior, Independiente derrotó 1-0 a Huracán. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 5 goles y le marcaron 3 en su arco.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Fernando Echenique.



LA FECHA 5.



ZONA A: Martes 19/09: 21hs Rosario Central vs Independiente, 21hs Huracán vs Gimnasia LP. Miércoles 20/09: 16hs Barracas vs Banfield, 18.30hs Vélez vs Arsenal, 21hs Instituto vs Colón. Jueves 21/09: 19.15hs Argentinos vs Talleres, 21hs River vs Atlético Tucumán.



ZONA B: Lunes 18/09: Lanús 0 - Sarmiento 0. Martes 19/09: 18.45hs Central Córdoba vs Boca. Miércoles 20/09: 16hs Defensa vs Tigre, 18.30hs Estudiantes vs San Lorenzo, 21hs Racing vs Newell's. Jueves 21/09: 17hs Belgrano vs Platense, 18.30hs Unión vs Godoy Cruz.