“El equipo hizo un gran trabajo”, destacó Medrán tras el 2-0 de la ‘Crema’ a Maipú

Atlético de Rafaela logró un gran triunfo como local para seguir soñando a lo grande en este sprint final de la temporada 2023 de la Primera Nacional. Con el 2-0 ante el Deportivo Maipú alcanzó los 52 puntos y quedó a seis de los mendocinos, y a nueve del líder, Chacarita. Aún quedan 12 en juego y la ‘Crema’ debe jugar con Independiente Rivadavia (el viernes a las 21.10hs) y en la última recibirá al ‘Funebrero’.



Tras el triunfazo, el que habló en conferencia de prensa fue Ezequiel Medrán.



“Entramos a competir ante la necesidad de empezar a encaminar una clasificación con un rival fuerte de la categoría, que viene jugando muy bien, que tiene una capacidad de gol importante, un equipo difícil de convertirle goles, que a nivel colectivo trabaja muy bien y cuando no aparece lo colectivo es un equipo que individualmente resuelve situaciones. Nos iba a llevar a nuestra máxima capacidad en el rendimiento a nivel colectivo para poder sacar el partido adelante, creo que el equipo hizo un gran trabajo desde el minuto inicial hasta el pitazo final y construyó una gran victoria”.



-Y llegó esa victoria que tanto deseaban tener como local.



-De la manera en la que viene compitiendo el equipo era seguir con esta constancia, con esta disciplina, el resultado iba a llegar, los goles en nuestra casa… Con esa predisposición de tener un equipo siempre con intenciones, iba a llegar el triunfo y hoy (por el domingo) se construyó una gran victoria.



-Sobre el final del PT las expulsiones. Se fueron 1-0 al descanso. ¿Cómo imaginaron el complemento? Lo pudieron resolver bien…



-Desde lo táctico creo que lo resolvimos bien. Fue una situación particular, diferente, quedaban 45 minutos y los dos con uno menos pero sabíamos que iban a aparecer los espacios y debíamos tener la precaución correspondiente porque sabíamos que ellos iban a ir en busca del empate y desde esas intenciones nos íbamos a encontrar con nuestro lugares en el partido como para poder aumentar la ventaja, y fue así. El trabajo del equipo fue muy bueno y es para destacar.



-Se ve un Atlético más maduro.



-Sin dudas. En otros momentos cuando no se nos dio el triunfo siento que merecimos más de lo que nos llevamos, que fue un empate; y en algunas ocasiones hasta también se nos escapó ese punto porque quedábamos desprotegidos en eso de ir. Es un crecimiento del equipo, hoy compite desde el minuto inicial hasta el final sabiendo que el partido dura 90, 95 o 100 minutos y lo trabaja de esa manera.

Es un crecimiento, resolver ante las complejidades que iba a presentar el partido. Tener la capacidad de resolver, el equipo estuvo a la altura de interpretar las necesidades en cada momento del juego e ir resolviendo, lo vivió, lo sintió, lo buscó y compitió muy bien.



-Ya no sólo se destacan los 11 que arrancan, sino los relevos cumplen un papel importantísimo.



-El rendimiento colectivo potenció lo individual. El compromiso no sólo de los once que entran a jugar, sino los recambios, interpretar el lugar que les toca a cada uno, entender las necesidades y jugar en función del equipo. El equipo eso lo está entendiendo muy bien y se ve reflejado a la hora de competir, a veces con resultados, como en este tramo final, a veces, no con los resultados que se pretende pero sí a nivel intenciones de lo que uno pretende, por cómo vivimos y sentimos el fútbol, no tengo dudas que el equipo lo hace como queremos.



-Ahora van por el tercer lugar…y quién te dice que algo más…



-Matemáticamente no está resuelta la clasificación de estar entre los 8, la diferencia de puntos son 12 con el noveno, la diferencia de goles, tenemos que seguir trabajando para lograr ese primer objetivo. Seguramente, el torneo te va pidiendo y exigiendo permanentemente. Queremos consolidar ese triunfo, esa clasificación se fue consolidando con este triunfo en casa, iremos viendo qué posibilidades nos otorga el torneo, entrando entre los 4 podés definir octavos en casa, pero ya habrá tiempo para eso, ahora a seguir trabajando y mejorado.



-Prácticamente no les generan situaciones claras de gol. Defensivamente se muestra una firmeza estupenda.



-Es importante, construimos desde abajo, de bases sólidas. De ser un equipo confiable obviamente que después podes tener mejores alternativas en zona ofensiva, la capacidad individual y de resolución de los jugadores, con una base sólida, confiable que te da esa garantía que te brindan los 11, no solo la línea de fondo, hay un gran trabajo de todos, eso hace que seamos sólidos, confiables y difíciles de convertir.



-Y de contra este Atlético te liquida los partidos…



-Es una de las posibilidades que te da el torneo. La categoría, en la manera que se disputan los partidos. Nosotros lo sabemos hacer, es una de las virtudes del equipo, manejar esas situaciones.