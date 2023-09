A rafaelinos de vacaciones en Jujuy les incendiaron el auto con molotov

Libertador General San Martín –también conocida como Ledesma- es la cuarta ciudad más importante y poblada de la provincia de Jujuy. Es la puerta de entrada al parque nacional Calilegua, y centro logístico para la Ruta Nacional 34. También se ubica en la región conocida como selva de Las Yungas.

El lugar, inicio de soñadas vacaciones para los rafaelinos Karen Peter y Lucas Michelli, terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla para ellos ya que, al parecer producto de una confusión de autos, identificaron al suyo -un Honda de color negro- que estaba estacionado, como el perteneciente a otra persona, y utilizando una bomba casera molotov lo incendiaron. Es decir que fueron de vacaciones y terminaron siendo víctimas de un atentado.

“Venir acá me arruinó la vida”, dijo Lucas al medio informativo local “El Periodista Libre”.



LO OCURRIDO EN

PRIMERA PERSONA

En diálogo con una colega del citado medio de la provincia de Jujuy, Lucas brindó su testimonio de lo sucedido.

Dijo: “mi nombre es Lucas Michelli, soy de Rafaela en Santa Fe, y llegué a Libertador el sábado por la tarde a las 18. Me hospedé en el Hotel Artaza, ya habíamos contratado un guía que nos lleve a conocer las Termas del Jordán, y me despertaron a las 3.10 de la madrugada diciéndome que mi auto se estaba incendiando".

Continuó: “Bajé desesperado y muy amablemente la gente de este lugar ya había apagado el fuego, y pensé que había sido un desperfecto del auto. Pero cuando miramos las cámaras de seguridad, resultó ser que una moto con dos individuos pararon, uno se bajó, con un ladrillo me rompió el vidrio y me tiró una bomba molotov dentro, el auto se incendió y se destruyó todo el interior del vehículo".



APARENTE CONFUSIÓN

DEL OBJETIVO

Siguió diciendo el joven rafaelino: “A eso de las 4.00 de la madrugada -del domingo- apareció un hombre con un auto muy parecido al mío pidiendo ver las cámaras de seguridad del hotel para ver si podía identificar quien había sido el autor del incendio.

“El hombre declaró -continuó- que ese atentado era para él, ya que había tenido problemas con otro hombre y se ve que mandaron a alguien a incendiar el vehículo, pero lamentablemente me incendiaron el mío.

“Yo no tengo nada que ver, soy ajeno a todo esto -agregó Lucas-, vine a vacacionar y la primera noche que paré me arruinaron el auto y la vida. Ahora tengo que gastar $500 mil para volverme, perdí un auto, y nadie se hace responsable".

Sobre sus reclamos y puertas golpeadas, Lucas dijo que, “ya fui a la Comisaría 11ª, al Destacamento 4º, pedí que me custodien el vehículo y me respondieron que no tienen personal ni patrullero. Tuve que pagar yo seguridad privada, para que se quede junto al auto toda la noche y relevarlo yo mismo a las 6.00 cuando se fue.

“Fuimos a la Municipalidad y pedimos que nos den una mano, que esto se esclarezca, que busquen al responsable, porque vine a vacacionar y me voy sin un auto, perdiendo $500 mil de la grúa que me tiene que llevar, y sin respuestas de nadie.

“Además -prosiguió su relato- tuve que contratar un abogado para que siga los temas legales porque yo tengo que volver a trabajar y a mi vida en Rafaela. Así que tengo que seguir con más gastos cuando acá no tengo respuestas ni ayuda de nadie. Venir acá me arruinó la vida”, concluyó.

A esto, su acompañante, Karen Peter, agregó que: “toda la ayuda que nos puedan brindar va a ser sumamente necesaria, y quedaremos muy agradecidos también. Mi número de teléfono es 3492 301416”, finalizó la joven con la amargura lógica de todo lo vivido.