Evalúan a 7.426 inscriptos para el sorteo de 315 lotes

Los equipos técnicos del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) iniciaron la etapa de evaluación de la documentación presentada por las familias que se registraron en el programa “Mi suelo, 315 lotes para vivienda” con el objetivo de acceder a un terreno donde construir su casa.

El Municipio informó ayer que hasta el viernes pasado, día en que se cerró el plazo de inscripción al programa, se registraron 7.426 familias, lo que refleja la magnitud de la problemática de la vivienda en Rafaela. De acuerdo al detalle, 5.978 inscriptos corresponden a la demanda general, 416 a familias integradas por personas con discapacidad y 1.032 afiliados o afiliadas a la Confederación General del Trabajo Regional Rafaela (CGT), que participarán del sorteo por 50 lotes en el marco de un convenio específico.

En esa línea, el IMV aclaró que luego del período de análisis se publicará el listado provisorio en se incluirán las familias que se encuentren en condiciones de participar del sorteo y las que no se encuentren aptas porque no cumplieron con todos los requisitos para ingresar al programa. De esa manera, se abrirá un período de descargo en el que los postulantes que no se encuentren aptos podrán presentar la documentación que avale la factibilidad para que cambie su situación y pasen a ser aptos.

Por último, desde el IMV indicaron que debido a la alta cantidad de inscriptos, la labor del personal a cargo se extenderá por tiempo indeterminado, por lo tanto, la fecha del sorteo de los lotes será comunicada a su debido tiempo.

La presentación del programa “Mi suelo, 315 lotes para vivienda”, que implicó el trabajo articulado de la Municipalidad de Rafaela, el IMV y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, se había realizado a principios de agosto.

En ese acto, el titular del IMV, Marcelo Riberi, destacó que hasta ese momento las obras de urbanización del predio había demandado una inversión pública de 900 millones de pesos. Y mientras que la secretaria de Obras y Servicios Públicos del Municipio, Bárbara Chivallero manifestó que "las obras de infraestructura para poder conformar estos 315 lotes comprendieron apertura de calles, cordón cuneta con ripio, red de agua potable, forestación y el tendido eléctrico, a la vez que estaban pendiente los desagües" a la vez que incluye "un acceso sobre calle Aconcagua" que el mes pasado presentaba un avance del 70 por ciento".

El loteo se encuentra en el barrio 42, que está delimitado por las calles Normando Corti al Norte, al Este por la futura calle Santa Rosa, el Canal Norte y las vías del FFCC Belgrano Cargas, y en el que ya viven alrededor de 150 familias.