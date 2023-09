Para Sonatti, "los jóvenes tienen muchas posibilidades de desarrollarse en el país"

En instalaciones de la Sociedad Rural, este lunes se dio la primera de las charlas de capacitación en la previa a la Expo 2023 de Rafaela, que se pondrá en marcha este jueves y se extenderá hasta el domingo.

El puntapié inicial de este espacio lo dio Facundo Sonatti, reconocido periodista e investigador de negocios, especializado en empresas de familia y con el desarrollo productivo del sector privado, y que compartió conceptos muy actuales sobre “Potencial productivo de la región: presente y futuro; casos de éxito”. Nacido en San Vicente, una pequeña ciudad agroindustrial cerca de Rafaela, estudió en Rosario y desde hace una década, vive en Buenos Aires, donde se ha desempeñado en medios importantes con columnas de negocios en La Nación y en El Cronista, además de trabajar actualmente en CNN.

Sobre el eje de la charla que se realizó ayer, Sonatti remarcó en charla con este Diario que "La idea era contar un poco cuáles son los casos de éxito que hay en la región y que sirven como ejemplo para las futuras generaciones, tanto para oportunidades laborales como también para una referencia para aquellos que quieran emprender, por su cuenta o no, en alguna empresa o sector de la región y ver todas las oportunidades que existen, ya que se trata de una de las zonas más productivas del país. Vamos a enaltecer un poco esa cuestión, donde siempre tenemos una mirada negativa de lo que pasa en Argentina y muchos jóvenes argentinos deciden irse al extranjero, y tener una mirada de lo que sí se está haciendo bien, del potencial exportador que tiene esta región no sólo en el sector agropecuario, sino también en otras industrias, no sólo en Rafaela, sino en toda la zona".

En cuanto a las cosas que se están haciendo bien en la región, el reconocido periodista expuso que "primero, el perfil exportador que tiene Rafaela desde hace mucho tiempo y que se destaca por eso, al igual que otras localidades de la región que son mucho más pequeñas. Tiene muchas empresas exportadoras y una visión de un mercado global y no quedan acotadas solamente al país, y eso, a pesar del contexto macroeconómico, le permite muchas veces seguir invirtiendo, proyectando, innovando y llegar a abastecer mercados en Europa, Asia, etc. La verdad que el abanico de productos que salen de Rafaela y la zona es muy amplio, no solamente en materias primas del sector agropecuario, sino también tenés empresas del sector metalúrgico muy pujantes y que más allá de los vaivenes locales e internacionales, sigue exportando y eso es uno de los diferenciales más grandes que tiene la zona, Por ejemplo, uno de los casos que repasaremos en la charla es el de Valorasoy, una empresa familiar de El Tío (Córdoba) pero que acaba de ser comprada por un competidor norteamericano, y que lo que hace es básicamente la materia prima para alimentos que no son a base de proteína animal. Acaba de venderse este año en 6 millones de dólares y es un emprendimiento que hace 10 años no existía y empezaron a hacer texturizados de soja con ciertos componentes específicos para abastecer industrias que quieren vender alimentos que no tienen carne. Entonces, paradójicamente, en un sector ultra agropecuario con ganadería, lechería y demás, nace una empresa que trata de abastecer un mercado novedoso pero que tiene potencial y surgió muy cerca de acá. Entonces, es interesante contar esos casos que muchas veces la gente no los conoce, donde hay muchas historias similares en Rafaela y la zona. Detrás de esas historias hay familias, trabajadores, gente que confía en esos proyectos, donde a pesar de todo hay casos que funcionan, que muestran otro camino y que se puede salir de alguna manera más allá de un momento muy negativo del país, sumado a la sequía que tanto a afectado y golpeado en la región".

De todos modos, el mensaje hacia los jóvenes es que hay posibilidades de crecer y de desarrollarse en el país. "En algunos rubros sí, no en todos, como el agro, y quizás otros la tienen un poco más difícil. Pero puntualmente, los que sí tienen posibilidades son los que están asociados al sector agropecuario o los laboratorios veterinarios, que no sólo venden en el mercado local sino que también exportan a medio oriente o al resto de América Latina o llegando a otros mercados más sofisticados de Europa. Otro de los casos que vamos a analizar es el de Over, un laboratorio que está en San Vicente, cerca de Rafaela, que triplicó el tamaño en la última década, o sea, pasó de facturar 7 millones de dólares a más de 21 millones de dólares, invirtiendo ahora 6 millones y medio de dólares, ampliando su planta y pasando de 60 empleados a más de 200, todo eso en la última década. Cuando el país se estancó, en la última década el laboratorio creció fundamentalmente exportando. Hace 40 años, dos veterinarios empezaron a vender unas mezclas que hacían en el garaje de sus casas y ahora tienen una mega nave industrial de primer nivel y exportando a 52 países. No solamente lo hacen acá cerca, en Uruguay y Paraguay, sino también en todo medio oriente, Europa, Asia. Hay casos que se salen de lo estrictamente alimenticio o agropecuario. A nivel local, está también lo de Basso, que es emblemático y que vende válvulas a varias empresas automotrices y es una empresa netamente metalúrgica, donde trae en acero de Alemania, lo transforma y luego vende las válvulas a los europeos, haciendo doble viaje, agregándole valor a una materia primera europea, algo llamativo y pocas veces visto. Y todo se da en esta misma región y es atractivo, y es por ello que a los jóvenes les vamos a contar estos ejemplos, donde muchas veces creen que no hay oportunidades. Otro ejemplo que vamos a analizar es el de Sancor Seguros, que es la empresa de seguros más grande de Argentina, y que no tiene que ver estrictamente con el campo. Y en Rafaela, también tenés a la ruta de Rafaela Alimentos, que es el mayor exportador de la ciudad junto con Williner, que ya no es más de las familias rafaelinas. También está Saputo, otro caso emblemático, al igual que Limansky. Y después hay muchas pymes que venden otros tipos de herramientas, como autopartistas, repuestos y que también tienen perfil exportador en algunos casos. El secreto es, a pesar del contexto, la exportación y reinvertir y reinvertir. Si tenés gente que te compre los productos, es muy difícil que te vaya mal", respondió Sonatti.



EL RECAMBIO GENERACIONAL,

LA CLAVE

Por otro lado, Sonatti ha viajado por todo el país, conociendo familias y empresas familiares. Al preguntarle

cuántas empresas de familia existen en el país, explicó que "hay entre 580.000 y 600.000 sociedades y se estima que el 90% como mínimo son familiares, desde una panadería con 3 empleados hasta Basso, que tiene casi 800 empleados, y el 10% multinacionales. Hay muchas empresas que tienen socios, donde los hijos de cada uno de ellos no están involucrados y no entra en la categoría empresa de familia. El cambio generaciones es clave, si los hijos o no están capacitados para tomar las empresas. Si no hay un orden sucesorio muchas veces se termina en conflictos".