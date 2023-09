Vivas: "Estoy muy orgulloso de estar representando a CRAR"

Los Pumas ya comenzaron a preparar el partido que se les viene ante Samoa el viernes 22 de septiembre a las 12.45 en el estadio Geoffroy-Guichard de Saint- Éttienne, que será trascendental pensando en una eventual clasificación a cuartos de final, teniendo en cuenta que el equipo argentino perdió en su debut ante Inglaterra.

Los samoanos llegarán a este encuentro luego de haber goleado a Chile en su partido debut por un holgado 43-10 y se verán las caras frente a Los Pumas por quinta vez en la historia: hasta el momento el equipo oceánico domina el historial con tres victorias contra una de la Selección albiceleste. Actualmente, Los Pumas trabajan en realizar los ajustes necesarios para llegar a este partido luego de lo que fue la caída inicial ante Inglaterra, en la que se vieron superados en el juego aéreo, en las formaciones fijas y en la que tampoco pudieron mostrar un ataque sólido ni dinámico.

En el comienzo de la semana Mayco Vivas habló en conferencia de prensa en Francia. El rafaelino expresó sobre el próximo rival de Los Pumas en el Mundial que «Arrancamos viendo un poco como es el sistema de ellos, a qué juegan. Tienen un buen pack, muy fuerte, muy dominante. Vamos a ir a presentar pelea ahí», mencionó.

Además, hizo referencia a los jugadores con pasado en Nueva Zelanda y expresó: «Tienen muy buenos jugadores, con experiencia en los All Blacks y demás equipos. Es un punto clave para tener foco ahí y no cometer errores que se puede pagar caro en un Mundial».

El pilar, que no sumó minutos en la caída de Los Pumas frente a Inglaterra en la primera fecha, también se refirió a su estado físico. «Físicamente estoy muy bien, es un gran grupo humano y rugbísticamente hablando. Es un grupo muy preparado e hicimos una gran preparación para los partidos que se viene al Mundial», dijo.

También, explicó las sensaciones de representar al Círculo Rafaelino de Rugby. «Estoy muy orgulloso de poder estar representando a CRAR y también a Atlético del Rosario, en el que también estuve». Y finalizó: «Estoy muy contento de jugar un Mundial más y compartir con Pedro (Rubiolo) al que conozco del club. La gente del CRAR está muy contenta y orgullosa de nosotros dos».



CÓMO SE JUEGA LA FECHA 3

Se disputará del miércoles 20 al domingo 24 de septiembre, con este detalle: 20/09 - 12.45 Italia Vs. Uruguay (Grupo A) - Cancha: Estadio de Niza, Niza.

21/09 - 16.00 Francia Vs. Namibia (Grupo A) - Cancha: Stade Vélodrome, Marsella.

22/09 - 12.45 Argentina Vs. Samoa (Grupo D) - Cancha: Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne.

23/09 - 09.00 Georgia Vs. Portugal (Grupo C) - Cancha: Estadio de Toulouse, Toulouse; 12.45 Inglaterra Vs. Chile (Grupo D) - Cancha: Pierre-Marouy, 16.00 Sudáfrica Vs. Irlanda (Grupo B) - Cancha: Stade de France, Saint-Denis.

24/09 - 12.45 Escocia Vs. Tonga (Grupo B) - Cancha: Estadio de Niza, Niza; 16.00 Gales Vs. Australia (Grupo C) - Cancha: Parc OL, Lyon.



CRÍTICAS A JONES

Australia sufrió una de las derrotas más duras de su historia al caer por 22-15 ante Fiji en el estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Éttienne y su entrenador, Eddie Jones, quedó en el centro de las críticas por el planteo realizado y por cómo movió el banco de suplentes.

Fiji no lograba vencer a Australia desde hacía 69 años (el último triunfo había sido por 18-16 en 1954) y con este reciente triunfo llegó a los tres en la historia frente a los Wallabies, que dominan ampliamente el historial con 19 victorias. Además, se registra un empate en los 22 encuentros que han disputado ambas selecciones hasta el momento. Eddie Jones fue sumamente cuestionado por sus hinchas y también por figuras del rugby mundial: "Excelente esfuerzo por parte de Fiji, los Wallabies estuvieron lamentables. Eddie Jones es un vendedor de aceite de serpiente", publicó un internauta.