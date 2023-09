Salcedo y su pegada, una de las claves del buen momento del León

(Por Darío Gutiérrez). - El día después de la valiosa victoria de 9 de Julio ante San Martín de Formosa, que ilusiona al plantel, dirigentes y simpatizantes, tiene en Alex Salcedo a uno de los grandes protagonistas por la trascendencia de su golazo. El tucumano consiguió con ese gran remate que su equipo no sólo empiece a olvidarse de a poco de pelear por la permanencia, sino que lo dejó a dos puntos de la zona de clasificación.

"Es un día lindo porque este partido era fundamental para nosotros. Con el triunfo logramos despegarnos bastante de la zona de abajo, que es nuestro primer objetivo, y ponernos cerca de los puestos de clasificación", nos mencionó ayer el jugador de 23 años, que está a préstamo en el León de San Martín, a donde tiene que volver una vez finalizado el Federal A.

Consultado sobre si en el análisis que viene realizando el plantel la posibilidad de pelear la clasificación surgió en la tercera rueda o desde antes, Salcedo contestó que "desde la segunda ronda nos venimos dando cuenta que podemos estar en la pelea, que fue cuando las cosas nos empezaron a salir. Lamentablemente tuvimos una primera rueda muy mala que nos hizo redoblar los esfuerzos, pero sin dudas que desde la segunda rueda en adelante somos de los mejores equipos del torneo".

Sobre el encuentro ganado a los formoseños manifestó que "fue un partido duro, ellos nos empataron justo antes del final del primer tiempo con un gol fuera de contexto, que nos golpeó un poco. Pero en el vestuario hablamos que no nos tenía que afectar para salir en el segundo tiempo otra vez a buscar el partido, eso hicimos aunque como es natural con el correr de los minutos empieza a darse la desesperación en la gente porque el gol no llega, pero nosotros manteníamos la calma sabiendo que en algún momento se iba a dar".

Cuando le preguntamos sobre la jugada del gol y lo que pensó previo a la ejecución del remate, puntualizó que "justo estaba en una posición casi de enganche y cuando recibí la pelota sabía que tenía que girar y rematar, no había tiempo para otra cosa. Eso hice y por suerte entró".

Sobre preferencias en relación a su posición en el campo, si más de contención y adelantado siendo responsable del juego, Salcedo mencionó que "no tengo preferencias, me gustan las dos posiciones. Desde atrás, que es donde más estoy jugando, me siento cómodo porque tengo bastante panorama, la salida, y cuando estoy más adelantado está bueno porque se puede presentar la oportunidad de rematar y convertir, como fue el domingo".

En el mejor momento del León se viene uno de los partidos más complicados hasta el final de este torneo. Visitar al puntero Gimnasia y Tiro en Salta lo obligará a seguir mejorando en ese desafío de intentar obtener la primera victoria fuera de Rafaela. Sobre ese gran encuentro, el tucumano expresó que "si pudiéramos ganar la verdad que sería muy lindo, estamos con mucha confianza, de local somos muy fuertes y de visitante mejoramos partido a partido. Si bien el objetivo a cumplir es el de la permanencia, sabemos que estamos ahí cerca de los puestos de clasificación".