Ben Hur y Unión jugarán el viernes 6 de octubre

La Federación Santafesina de Fútbol confirmó la fecha del partido de cuartos de final entre Ben Hur y Unión de Santa Fe, correspondiente al trofeo provincial. El encuentro se disputará en el estadio Néstor Zenklusen el viernes 6 de octubre a partir de las 21.00.

Recordemos que en la instancia anterior, la BH dejó en el camino a 9 de Julio y el Tatengue hizo lo propio con Libertad de Sunchales, en ambas series en definiciones por penales. De igual forma, esta fase es también a partido único y para el equipo rafaelino será otra muy buena medida de cara al objetivo principal que tendrá desde el 29 de octubre, fecha estipulada para el comienzo del Regional Amateur.

La máxima performance del Lobo y el Tate en la Copa Santa Fe fueron las semifinales: Unión en 2018 y la BH, en 2019, cuando justamente eliminó al equipo santafesino en nuestra ciudad en cuartos de final por 1 a 0, con gol de Leonardo Ochoa. Luego perdería ante Central Córdoba de Rosario.

Los cruces de cuartos de final son: Juventud de Malabrigo vs Colón de Santa Fe; Ben Hur vs Unión de Santa Fe; Sportivo Las Parejas vs Argentino de Rosario y Arteaga vs Rosario Central.



REGIONAL JUVENIL

Por una nueva fecha del Torneo Regional Juvenil AFA, Ben Hur visitó a Unión de Sunchales la semana pasada. Fue la fecha nº 12 del certamen que aglutina equipos de las provincias de Santa Fe y Córdoba.

Por la Zona “D”, el Lobo tuvo una victoria y dos derrotas, con los siguientes resultados: Sub 13: Unión 1 vs Ben Hur 4. Goles: Francisco Colucci x 2 y Agustín Imoberdorf x 2.

Sub 15: Unión 2 vs Ben Hur 1. Gol: Valentín Cejas. Sub 17: Unión 3 vs Ben Hur 2. Goles: Marcos Ferrero y David Quinteros.

La BH encabeza la tabla de posiciones de la Zona “D” acumulando 66 puntos. Luego lo siguen, Unión de Sunchales 57, 9 de Julio de Morteros 43, Sportivo Las Parejas 41, Atlético San Jorge 31, 9 de Julio de Rafaela 29 y Atlético Sastre 21.

En las tablas por categoría, el Sub 13 se aseguró el primer lugar ganando todos los partidos disputados. El Sub 17 también lidera la zona, mientras que el Sub 15 se ubica en el quinto lugar.

En la próxima fecha, Ben Hur tendrá jornada libre, luego, en el cierre de esta etapa, recibirá a Atlético Sastre. La última fecha se jugará el 4 de octubre.