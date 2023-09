Refuerzo de $ 15 mil por mes para los jubilados

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció este domingo un nuevo beneficio para tres millones de jubilados que consiste en un refuerzo de sus ingresos de $15.000 durante los próximos tres meses.

La medida está orientada para aquellos que cobran hasta un haber jubilatorio y medio, detalló Massa. "Decidimos universalizar la canasta alimentaria del PAMI. Pagarla junto con el sistema de pago de ANSES, en la cuenta de cada uno de los jubilados y pensionados", destacó. "Y poner en marcha un bono más, más allá de los $35 mil de refuerzo para esos tres millones de jubilados, de $15 mil para los próximos tres meses", explicó.

"Lo que vamos a poner en marcha hoy no es magia, es el superávit. Es un resultado del impuesto al impuesto al trabajo importado que establecimos, que tiene parte de sus recursos que va directamente al PAMI", expresó el titular del Palacio de Hacienda.

Se trata de una de las medidas que viene anunciado desde la semana pasada el Palacio de Hacienda en función de compensar el salto de la inflación que produjo la devaluación del 20% del 14 de agosto pasado, tras conocerse el resultado de las elecciones primarias.

Este anuncio se suma al de la suba del piso del Impuesto a las Ganancias para salarios de casi 2 millones de pesos a partir del 1 de agosto y la puesta en marcha del régimen de devolución de IVA a compras de artículos de primera necesidad.

Además, desde el Palacio de Hacienda se anticipó el envío al Congreso de un proyecto de ley para establecer un nuevo régimen simplificado para autónomos de hasta 15 salarios mínimos vitales y móviles. El costo fiscal para el PAMI será de algo más 135.000 millones de pesos.

En medio de los anuncios, Massa aprovechó para apuntar por elevación a sus rivales en las próximas elecciones presidenciales. "Quiero decirles que un país que no tiene memoria, no tiene futuro, y la mejor manera de tener memoria es siendo agradecidos con aquellos que construyeron el camino hasta acá, que son nuestros héroes, nuestros jubilados y pensionados", destacó el ministro.

"Mis abuelos fueron muy importantes en mi vida, siempre los recuerdo y siempre les agradezco. No tiene que ver solo con la convicción política, sino con la formación personal. No vamos a cerrar el PAMI, no van a volver las AFJP, ni vamos a recortar las jubilaciones ni los medicamentos. Muy por el contrario, vamos a aumentar el presupuesto", agregó. (NA)