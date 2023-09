El Gobierno propone crear un nuevo régimen simplificado para autónomos

El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para crear un nuevo régimen simplificado tributario cuyos beneficiarios será autónomos cuyos ingresos no superen los 15 salarios mínimos vitales y móviles, es decir, lo que hoy serían 1.770.000 pesos y a partir del 1 octubre serían unos 2.000.000 de la moneda argentina.

Según anticiparon fuentes del Ministerio de Economía, el nuevo esquema procura corregir algunas inequidades que persisten con un sector de trabajadores independientes que por no ser monotributistas, tienen una elevada carga impositiva respecto de otros trabajadores de iguales ingresos pero que son empleados en relación de dependencia.

Actualmente, un autónomo soltero que tiene un ingreso equivalente a los 15 salarios mínimos paga al año 5.600.000 pesos por Impuesto a las Ganancias mientras que el empleado asalariado no paga.

Economía señaló que el nuevo mecanismo se denomina "SIMPLE" y que constituye un "alivio fiscal" ya que se considera que "el paso actual del monotributo al régimen de responsable inscripto es inequitativo".

"La carga tributaria de un monotributista con un ingreso mensual de 700.000 pesos es muy inferior al costo fiscal de un responsable Inscrito que factura 1,2 millones de pesos mensuales", señalan en Economía.

En el Palacio de Hacienda admiten que el nuevo anuncio que hizo la semana pasada el ministro Sergio Massa para los asalariados de mas altos ingresos, para que dejen de pagar el Impuesto a las Ganancias todavía sigue manteniendo una injusticia respecto de los independientes que por su nivel de facturación, ya no pueden estar en el monotributo.

"Las inequidades se potencian para los autónomos", señalaron en el Palacio de Hacienda. "Por eso Economía diseña un esquema de simplificación tributaria `SIMPLE` que se aplicaría en un primer momento para personas humanas -profesionales, prestadores de servicios, comerciantes- que revisten actualmente como autónomos pero que no tengan ingresos mensuales superiores a los 15 salarios mínimos vitales y móviles", remarcaron en la cartera.

Según datos oficiales, actualmente están inscriptos como autónomos 987.000 personas de acuerdo con el siguiente detalle: 286 mil (29%) son directores de sociedad anónima; 364 mil (37 %), comerciantes; 337 mil (34%), profesionales y prestadores de servicios.

Para los autónomos comerciantes, profesionales y que prestan servicios, el esquema SIMPLE implicará que los que tengan ingresos de hasta 15 SMVM mensuales (similar límite que el de los empleados que no pagan Mayores Ingresos) puedan optar por este régimen simplificado con las siguientes características: Será un régimen distinto al de monotributo; con un único pago mensual, que abarque seguridad social, IVA y Ganancias y el pago se determinará como un porcentaje de la facturación.

"Esta pensado como un esquema intermedio entre los monotributistas y los profesionales y comerciantes de mayores ingresos. Esto les permitirá evitar el salto que implica pasar de monotributo al régimen general", indicaron en el Palacio de Hacienda.

En la semana se terminará de definir el proyecto de ley que se enviará al Congreso. Sin embargo, y para dar una respuesta inmediata a los autónomos que no sean los de mayor capacidad contributiva, se prevén las siguientes medidas de alivio fiscal que no requieren ley:

-Reducción del porcentaje de retención del impuesto a las ganancias, que va del 5% al 31%, y aumento de los mínimos a partir de los cuales se comienza a retener para los honorarios profesionales.

-Diferimiento del pago del IVA para los meses de setiembre a diciembre de 2023.

-Diferimiento del pago de los Aportes mensuales de los trabajadores autónomos para los meses de setiembre a diciembre de 2023.

-Igual que en el caso de las micro empresas, el bono de $60 mil será absorbido en un 100% por el Estado a través de las cargas patronales.

-Economía evalúa también ampliar SIMPLE a las micro y pequeñas empresas de hasta tres empleados.

Los 286 mil directores pagan la cuota mensual de autónomo de la seguridad social, pero sus ingresos mayoritarios son honorarios de directorio o "bonus" de las empresas, que tienen un tratamiento especial tanto en el impuesto a las ganancias como en el IVA. "Para estos contribuyentes no se estudia ninguna modificación ya que son un grupo de alta capacidad contributiva", explicaron en Economía. (NA)