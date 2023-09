Zdero se impuso a Capitanich en primera vuelta y gobernará Chaco

El candidato de Juntos por el Cambio, Leandro Zdero, se imponía anoche en primera vuelta en las elecciones de Chaco con el 46,27% de los votos por sobre Jorge Capitanich, gobernador y candidato del Frente Chaqueño, que cosechaba el 41,32% de los sufragios, con el 91 por ciento de las mesas escrutadas.

Por detrás, se posicionaban Gustavo Martínez (Corriente de Expresión Renovada) con el 5,05%; Alfredo Rodríguez (La Libertad Avanza) con el 3,56%; Juan Carlos Bacileff Ivanoff (Frente Integrador) con el 2,18%; Rubén Galassi (Libertarios en Acción) con el 0,87%; y Domingo Peppo (Frente Unidos por la Gente) con el 0,75%.

Zdero logró sobrepasar el 45 por ciento de los votos y de esa manera consagrarse gobernador sin necesidad de llegar al balotaje.

Pasadas las 21:30 horas, Capitanich reconoció la derrota: "Me comuniqué con el gobernador electo, Leonardo Zdero, a quien efectivamente le deseé el éxito necesario a partir del día 10 de diciembre del año 2023, porque ha sido elegido por la voluntad popular, que cuente con nosotros para una transición ordenada como corresponde en instituciones democráticas".

En esa línea, el mandatario provincial saliente retrucó en clave nacional: "Esto no es un feudo, es un Estado democrático, un sistema republicano y representativo de gobierno, en donde efectivamente se respetan las instituciones y se respeta la voluntad popular".

Además, el ex senador y jefe de Gabinete de Cristina Kirchner reflexionó: "Son muchos años de servicio, son 22 años de servicio a nuestro pueblo de Chaco en distintas representaciones, por lo cual he sentido un enorme orgullo, una identificación con mi pueblo en la defensa de sus intereses y en la construcción de un país más federal".

Minutos después del discurso de Capitanich, Zdero se subió al escenario de su búnker y agradeció a los chaqueños y a su equipo de campaña. "Tenemos el desafío de reparar la provincia para que los chaqueños vivamos bien", subrayó.

A su vez, le dedicó unas palabras a Patricia Bullrich, candidata presidencial de JxC, quien lo acompañó junto a otros referentes del espacio nacional: "Quiero agradecer a vos Patricia por estar aquí acompañándonos en el sueño de ser la próxima presidente".

"La política y la gestión tiene que dar un giro. Y el giro significa que las cosas que están bien hay que continuar y las cosas que están mal hay que reparar las que no se hicieron hay que hacer", continuó. "Nosotros emprendemos ese camino a partir de mañana. Hicimos una campaña austera, cercana a la gente. Tenemos la convicción de hacer las cosas que hay que hacer, con coraje, con firmeza, en la provincia de Chaco y lo haremos con todos", finalizó.

Al concluir sus declaraciones, tomó la palabra la candidata presidencial Bullrich. "Teníamos la convicción de que hay una decisión profunda de cambio en la vida de los chaqueños", dijo. "Esta cruzada que hoy (por el domingo) se hizo en Chaco es la cruzada que sigue, como en San Juan, San Luis, Santa Fe", refirió respecto a las elecciones que ganó JxC en distintas provincias, y aseguró que "la semana que viene en Mendoza". También indicó que "vamos a entrar a la ciudad de Buenos Aires (sic), a Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires y de ahí nos vamos a gobernar el país todos juntos con una nueva mayoría".

El presidente Alberto Fernández, por su parte, celebró a través de Twitter "la jornada democrática" en la provincia y felicitó a Leandro Zdero por su triunfo. "Deseo un próspero futuro a todo Chaco. Le agradezco profundamente a Jorge Capitanich la oportunidad que me dio para trabajar juntos de forma comprometida en favor del desarrollo del pueblo chaqueño", añadió.

Entre los asistentes a la fiesta radical en Resistencia estuvieron el diputado nacional, Ricardo López Murphy y los senadores nacionales Carolina Losada y Luis Naidenoff.



¿QUIÉN ES ZDERO?

El diputado provincial y flamante gobernador electo de Chaco, Leandro Zdero, de 52 años, es arquitecto y docente universitario. Antes de postularse como precandidato a la Gobernación chaqueña se había desempeñado como jefe de Gabinete de la Municipalidad de Resistencia, durante los últimos años de la gestión de la radical Aída Ayala, al frente del Gobierno comunal.

Luego, Zdero fue jefe regional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) durante la presidencia de Mauricio Macri.

En 2021, asumió una banca en la Legislatura chaqueña y desde allí se posicionó como uno de los referentes de la oposición al gobernador Capitanich. Este domingo, se erigió como el gran protagonista de la jornada electoral. Cortó con 16 años de dominio peronista iniciado en 2007, justamente con Capitanich a la cabeza, en pleno proceso de consolidación del kirchnerismo.