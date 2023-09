Destacada participación de sectores apícola y de salud en eventos de México y Chile

Desde el 2019, el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, a través de sus Secretarías de Comercio Exterior y Agroalimentos, y de la Agencia Santa Fe Global, desarrolla una ambiciosa política de internacionalización de pymes santafesinas.

En ese marco, además de acciones de capacitación, asesoramiento y desarrollo estratégico de mercados, la provincia sostiene un extenso calendario de eventos, ferias y misiones internacionales. Así fue que nueve empresas santafesinas tuvieron la oportunidad de participar durante el mes de septiembre de dos eventos de relevancia global: Apimondia, realizado en Chile, es el congreso más importante del sector apícola a nivel mundial; y ExpoMed, evento destinado al sector de la salud.

Respecto de esta línea de trabajo que ejecuta el gobierno de Santa Fe, el secretario de Comercio Exterior, Germán Burcher, sostuvo que “el sector productivo santafesino dio muestras más que claras de sus enormes condiciones para ingresar en los mercados internacionales”.

El funcionario agregó: “Esto vale no sólo para sus actividades más tradicionales, como la producción de granos y carnes, sino también para otros sectores protagonizados por pequeñas y medianas empresas, como son la elaboración de insumos y servicios de medicina que tuvieron una gran presencia en la feria Expo Med, y el sector apícola y derivados actualmente generando gran impacto en Apimondia. Consideramos fundamental apoyar a estas pymes en su desarrollo, acompañando su presencia en eventos internacionales que les permitan expandir sus fronteras”, señaló Burcher.



CONGRESO APIMONDIA 2023

Entre el 4 y 8 de septiembre se realizó en Santiago de Chile la 48º edición del Congreso de Apimondia, en el que el gobierno de Santa Fe acompañó la participación de cinco empresas de la provincia.

Apimondia es una organización internacional que trabaja en el sector de la apicultura desde 1895 y en el marco de su congreso reúne a apicultores, fabricantes de equipos apícolas y una amplia variedad de científicos involucrados en la apicultura, la apiterapia, la polinización, el desarrollo y la economía, convocados con el objetivo de facilitar el intercambio de información y las discusiones técnicas. En particular, este 48° Congreso Apimondia se centró en la apicultura sustentable, el agregado de valor, el uso del suelo y la biodiversidad.

En dicho evento, las empresas santafesinas pudieron exponer su oferta exportable de miel, abejas reina (material vivo), indumentaria, servicios y maquinaria, entre otros. Participaron las firmas Promiel S.R.L, Cosar, Petean, Grupo Exportador Apícola Santafesino y API Insumos.

Sobre la importancia de Apimondia, la Coordinadora del Grupo Exportador Apícola Santafesino, Romina Sudack, afirmó que “tuvimos muchos contactos en el stand. Se nos presentaron oportunidades de negocios que estamos tratando de concretar y se abrió la puerta además para algunos proyectos que queremos generar con empresas de otros países".

El titular de API Insumos, Eduardo Ebel, expresó que "somos una empresa que fabrica indumentaria que es conocida en Argentina, pero no tanto en otros países. Notamos un gran interés, especialmente en potenciales clientes de países limítrofes. Ya estamos coordinando reuniones para evaluar la posibilidad de enviar nuestros productos".

Por otro lado, el miembro de la empresa Promiel, Nicolás Cáceres, expresó que “nuestra firma se dedica a la exportación y acopio de miel. Llevamos 21 años en el mercado. Nuestros principales destinos de exportación son Estados Unidos, Europa y Japón. Estamos realmente satisfechos con nuestra participación en esta exposición, donde tuvimos la oportunidad de encontrarnos con clientes conocidos y también de establecer relaciones con nuevos clientes”.



EXPOMED 2023

Bajo la coordinación de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Agencia Santa Fe Global, cuatro empresas santafesinas participaron de la ExpoMed 2023. Este multitudinario evento tuvo lugar en México entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre, y congregó una vez más a profesionales y empresas del sector de equipos, dispositivos e insumos médicos. En esta edición, Argentina se destacó con un pabellón donde ocho empresas nacionales presentaron productos del sector médico-hospitalario.

Las empresas santafesinas que participaron de la feria fueron Diagnóstica Telemedicina, Santa Fe Sistemas, Terragene y Laboratorios Bioxen, oriundas de Rosario, Santa Fe y Alvear. Estas firmas se especializan en la fabricación de equipos y servicios de telemedicina, sistemas informáticos de misión crítica, especialmente orientados al sector de salud y gobierno, indicadores biológicos y químicos para procesos de esterilización, así como la fabricación y comercialización de productos médicos de origen biológico.

Finalizada la participación, Eduardo Aragón, de Laboratorios Bioxen, señaló que “es la primera vez que participamos de esta feria. Fue una muy buena experiencia, recibimos visitas de México y otros países con la intención de llevar a cabo negocios concretos. Este evento cumplió nuestras expectativas, por lo que agradecemos a Santa Fe Global y a la Cancillería, ya que sin su apoyo hubiera sido muy difícil poder participar”.

Por su parte, Roberto Viso, gerente de Diagnóstica Telemedicina, detalló que “nosotros desarrollamos consultorios médicos inteligentes, trabajamos sobre la base de una plataforma de video consultas médicas y transmitimos en tiempo real lo que, un conjunto de dispositivos médicos registra, a fin de que el profesional tenga la posibilidad de hacer un diagnóstico seguro y eficiente. Participamos de ExpoMed por segunda vez consecutiva, por lo que estamos muy felices y agradecidos a Santa Fe Global y a la AAICI por permitirnos trabajar codo a codo para llevar nuestra empresa a un plano internacional”.