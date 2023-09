Julián Santero aprovechó sobre el final el retraso de Mariano Werner

El mendocino Julián Santero (Ford) se quedó con la final del Turismo Carretera en el autódromo "Rosendo Hernández" de San Luis en un cierre de carrera de película al superar a Mariano Werner (Ford) en la última curva en la primera fecha de la "Copa de Oro".

Werner había liderado toda la competencia, pero en el final tuvo un problema con la bomba de nafta que le impidió llegar primero a la meta, lo que favoreció a Santero y le permitió subirse a lo más alto del podio.

"Se rompió la bomba de nafta. Había empezado a fallar en la curva 1, cuando se relanzó. Después pensé que había cambiado a la segunda bomba pero le erré a la perilla. Le pido disculpas al equipo", explicó Werner.

Santero, por su parte, indicó: "Fue una carrera muy loca. Hoy me tocó ganar por esa cuotita de suerte que otras veces juega en contra. No sé si tuvo una falla o qué, pero me sorprendió y la pudimos ganar".

Tercero se ubicó José Manuel Urcera (Torino). "Fue una buena final: aprovechamos todas las situaciones que se presentaron y logramos nuestro mejor resultado del año en el momento que más se necesita, aunque estuvimos lejos de pelear por la carrera", manifestó el piloto de Río Negro.

Final (26 vueltas): 1° Julián Santero (Ford), en 48m39s463, a un promedio de 144,273 Km/h; 2° Mariano Werner (Ford) a 1s110; 3° José Manuel Urcera (Torino) a 1s454; 4° Facundo Ardusso (Chevrolet) a 1s969; 5° Otto Fritzler (Ford) a 2s450; 6° Jonatan Castellano (Dodge) a 2s548; 7° Marcos Landa (Torino) a 3s488; 8° Santiago Mangoni (Chevrolet) a 4s021; 9° Marcelo Agrelo (Dodge) a 4s365; 10° Juan Martín Trucco (Dodge) a 5s184; 11° Gastón Ferrante (Dodge) a 5s696; 12° Christian Ledesma (Chevrolet) a 5s895; 13° Agustín Canapino (Chevrolet) a 6s080; 14° Marcos Quijada (Dodge) a 6s500 y 15° Leonel Sotro (Ford) a 6s743.

"Copa de Oro": Mariano Werner 73 puntos; Julián Santero 55; Santiago Mangoni 39; José Manuel Urcera 38,5; Jonatan Castellano 33,5; Marcos Landa 31; Juan Martín Trucco (UM) 27,5; Christian Ledesma (UM) 26; Gastón Mazzacane 20,5; Valentín Aguirre 20; Mauricio Lambiris 18; Juan Tomás Catalán Magni 14; Matías Rossi y Germán Todino 13,5; Nicolás Trosset (UM) 3,5.



EN EL TC PISTA

El sanjuanino Tobías Martínez (Chevrolet) se impuso en la final de TC Pista y estiró su diferencia en el liderazgo de la "Copa de Plata".

Final (20 vueltas): 1° Tobías Martínez (Chevrolet), en 36m47s692, a un promedio de 146,760 Km/h; 2° Diego Azar (Torino) a 441 milésimas; 3° Jeremías Olmedo (Ford) a 1s288; 4° Lautaro de la Iglesia (Dodge) a 1s542 y 5° Facundo Chapur (Torino) a 2s173.

"Copa de Plata": Tobías Martínez 86 puntos; Facundo Chapur 50,5; Lautaro de la Iglesia 49; Diego Azar 42 y Jeremías Olmedo 38,5.

Próxima fecha: 30 de septiembre y 1° de octubre en el autódromo "San Nicolás Ciudad".