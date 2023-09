Unión empató de local sin goles

Unión de Sunchales no pudo volver al triunfo como local. Este domingo igualó 0 a 0 en su estadio ante el último Gimnasia de Concepción del Uruguay, dejando pasar una buena chance de ir cerrando la permanencia en la categoría para la siguiente temporada.

En otros resultados, Defensores de Villa Ramallo le ganó 1 a 0 a Las Parejas con gol de Pennesi, mientras que empataron 2 a 2 DEPRO (Enzo Serrano -2-) y El Linqueño (Gabriel Serrano -p- y Baglivo). Este lunes a las 20.30 jugarán en San Francisco Sp. Belgrano e Independiente de Chivilcoy.

Posiciones: Douglas Haig 60 puntos; Independiente 45: Sp. Belgrano y Las Parejas 38; El Linqueño 37; Unión 34; DEPRO 33; Defensores VR 31; Gimnasia 26.

Próxima fecha: Las Parejas vs. DEPRO; Independiente vs. Defensores; Gimnasia vs. Sp. Belgrano y Douglas Haig vs. Unión. Libre: El Linqueño.