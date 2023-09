El León volvió a rugir ante su gente

Una victoria fundamental obtuvo este domingo 9 de Julio, apelando otra vez a esa mística que sigue construyendo en el Coloso Germán Soltermam para seguir ilusionándose, ya no solo con salvar la categoría, sino también con pelear decididamente por la clasificación. Con el 2 a 1 logrado ante San Martín, en un partido donde siempre buscó los tres puntos pero que también pudo haberlo perdido si su rival aprovechaba sus ocasiones en el segundo tiempo, le sacó 8 puntos a los últimos Crucero y Juventud Antoniana, y quedó a 2 unidades de Sarmiento y Sol de América que comparten el cuarto puesto.

El equipo de Maximiliano Barbero, más allá de tener en estos últimos encuentros que modificar la zona defensiva por ausencias obligadas, mantuvo su orden táctico y equilibrio que lo viene caracterizando. El elenco formoseño vino también a buscar lo suyo, ya que también apunta a meterse entre los cuatro, y por eso el partido no fue sencillo.

En el final del primer tiempo se dieron las emociones casi seguidas. Primero Maximiliano Ibáñez capitalizó un error de un defensor en tres cuartos de cancha, encaró con decisión y definió con un remate bajo ante la salida de Correa. Pero antes del final, el volante Bobadilla recibió el rechazo de un córner ligeramente recostado a la izquierda de la media luna, y sacó un derechazo impecable que se metió en el ángulo superior izquierdo de Grinovero.

En el complemento los dos siguieron con su libreto, aunque con el correr de los minutos surgieron más espacios cuando se fueron expulsados en una escaramuza Sebastián Acuña en el local y Eloy Rodríguez en la visita.

Hasta que la noche ventosa la aprovechó mejor en el final el León, ya que Alex Salcedo recibió un buen pase de Agustín Vera y a unos 25 metros del arco, en línea recta, sacó un gran derechazo que venció a Correa para establecer el 2 a 1 final.



9 DE JULIO 2 - SAN MARTIN 1

Estadio: Germán Soltermam.

Arbitro: Juan Ignacio Nebbietti. Asistentes: Leopoldo Gorosito y Emiliano Bustos. Cuarto árbitro: Agustín Vegetti.

9 de Julio: Agustín Grinovero; Maximiliano Martinez, Tiago Peñalba, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Leandro Larrea (77' Agustín Burdese), Alex Salcedo, Agustín López (65' Wilson Ruiz Diaz) y Brian Peralta (65' Agustín Costamagna); Román Bravo y Maximiliano Ibáñez (88' Augusto Baldasarre). DT: M. Barbero.

San Martín: David Correa; Gianfranco Alegre, Leandro Beterette y Lucas Bazán; Ramiro Alderete, Marcelo Bobadilla, Alejandro Benítez y Oscar Chiquichano (66' Tomás Romero); Eloy Rodríguez, Rodrigo Bernal y Hernán González. DT: D. Velázquez.

Primer tiempo: a los 41' gol de Ibáñez (9) y 45' gol de Bobadilla (SM).

Segundo tiempo: a los 39' gol de Salcedo (9).

Incidencias: a los 9' del ST expulsados Acuña (9) y E. Rodriguez (SM).



OTROS RESULTADOS. FECHA 31

Boca Unidos 2 (Morales y Solari) - Crucero del Norte 1 (Mainero); Sol de América 0 - Gimnasia y Tiro 2 (Busse y Roca); Central Norte 1 (Federico Rodriguez) - Sarmiento 0.

Próxima fecha (32ª): San Martín vs. Central Norte; Gimnasia y Tiro vs. 9 de Julio; Crucero vs. Sol de América y Antoniana vs. Boca Unidos. Libre: Sarmiento.