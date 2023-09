Clásico para Peñarol y Ferro goleó a Tacural de visitante

Este domingo se completó la 12ª fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina con dos partidos disputados en horas del mediodía. En el duelo saliente, Peñarol le dio vuelta sobre la hora el clásico de los rieles a Argentino Quilmes para imponerse 2 a 1 con un doblete de Manuel Bustos (ex jugador quilmeño), luego que Giovani Borgonovo adelantara a los cerveceros.

Por su parte, Ferrocarril del Estadio logró una abultada victoria en Tacural por 5 a 0 para seguir expectante, en el tercer puesto de la tabla, a seis puntos del puntero Sportivo Norte, con el que se medirá justamente en la próxima fecha.



Dep. Tacural..............0

Ferro.........................5

Cancha: Dep. Tacural. Arbitro: Angelo Trucco. Reserva: Tacural 1 - Ferro 0.

Goles: PT, 17' Lucas Quiroz -p- (F), 43' Martín Zbrun (F), 47' Santiago Parola (F). ST: 24' Ciro Tettamanti (F), 46' Eduado Murúa (F).

Incidencia: exp. Emanuel Celis (DT) 21' ST.



Peñarol...................2

Quilmes..................1

Cancha: Villa Rosas. Arbitro: Leandro Aragno. Reserva: Peñarol 2 - Quilmes 1.

Goles: PT 10' Giovanni Borgonovo (Q). ST: 32' y 48' Manuel Bustos (P).

Incidencias: PT exp. 29' Cristian Arias (P). ST: expulsado 33' Cristian Suárez (Q).



LAS POSICIONES

Sportivo Norte 33 puntos; Ben Hur 28; Ferro 27; Libertad y Peñarol 25; 9 de Julio y Atlético Rafaela 21; Quilmes 19; Dep. Aldao 15; Brown y Florida 14; Unión y Argentino de Humberto 12; Dep. Ramona 10; Tacural 9; A. María Juana y Argentino de Vila 7; Dep. Josefina 6.

Próxima fecha (13ª): Brown vs. Peñarol; Quilmes vs. Vila; Aldao vs. A. María Juana; Humberto vs. Libertad; Josefina vs. 9 de Julio; Ben Hur vs. Florida; Unión vs. Atlético Rafaela; Dep. Ramona vs. Tacural; Ferro vs. Sp. Norte.