Una semana corta para la Crema

Poco tiempo para disfrutar de este nuevo triunfo tendrá el equipo rafaelino, que acumula nueve partidos sin derrotas, con seis triunfos y tres empates. Es que el viernes 22, a las 21.10 en Mendoza, ante Independiente Rivadavia (televisado por TyC Sports) tendrá otro encuentro ante uno de los encumbrados del trío que tiene delante en la Zona B.

Por ende, será una semana con pocos entrenamientos en Rafaela, y además con un viaje largo de por medio, pero con el mejor estado anímico para los dirigidos por Ezequiel Medrán.



EL FUNEBRERO PERDIÓ, PERO NO LA PUNTA

Chacarita Juniors perdió ayer ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy por 2 a 0, como visitante en el estadio 23 de Agosto, pero se mantuvo líder de la Zona B de la Primera Nacional, tras jugar por la 31 del sector. Lucas Chiozza marcó un doblete para el conjunto norteño a los 17 minutos del segundo tiempo de penal y luego sentenció el encuentro a los 42 minutos del mismo período.

Quilmes cayó de local ante Mitre de Santiago del Estero 3 a 1. Facundo Juárez (9m. PT), el defensor Cristian Díaz (21m. PT) y el delantero David Romero (40m. PT, anotaron para los santiagueños y el atacante Federico Anselmo (23m. ST), descontó para los "Cerveceros".

También Brown de Adrogué perdió por 2 a 1 ante Chaco For Ever de local, y retuvo la sexta posición con 44 unidades. El delantero Alan Sombra marcó un doblete (42m PT y 14m. ST) para los chaqueños y el atacante Agustín Lavezzi (13m. ST) lo hizo en el local.

Otro resultado: Racing de Córdoba 2 (José Méndez y Bruno Nasta) - Aldosivi de Mar del Plata 0.

Por la 34ª fecha de la Zona A, San Martín de Tucumán superó a Patronato de Paraná, por 3 a 1, en condición de visitante, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y se colocó escolta y a un punto del líder, Almirante Brown que cayó 2 a 0 de local con Estudiantes de Río Cuarto. Además Deportivo Morón igualó sin goles ante All Boys, de local, en el estadio Nuevo Francisco Urbano y se mantuvo en la cuarta posición con 50 puntos, a 4 del líder, Almirante Brown (54).

También jugaron: Alvarado de Mar del Plata 1 (Federico Boasso) - San Telmo 0.