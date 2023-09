El triunfo que se necesitaba en casa

(Por Darío Gutiérrez). - Si para alejar los fantasmas de todo lo que le costaba hacerse fuerte en el Monumental, Atlético quería un gran triunfo, hacerlo frente al Deportivo Maipú de Mendoza era la gran oportunidad. Y el equipo de Ezequiel Medrán no solo que se sacó esa "mochila" que tenía jugando ante su gente, después de los empates ante Brown de Adrogué y Deportivo Madryn, sino que lo hizo jugando un muy buen partido en todas sus líneas.

La Crema se sacó de encima un peso pesado del torneo, que está luchando la punta de la Zona, con un rendimiento que le permite ilusionarse para lo que resta de la temporada, tomando en cuenta que ya prácticamente la clasificación al Reducido está conseguida. Tuvo una vez más la seguridad de Peano bajo los tres palos para mantener la diferencia en los momentos en que el elenco mendocino arreciaba en su ofensiva con muchos delanteros en el campo, la personalidad de la última línea más allá del penal concedido, las pinceladas de Laméndola para generar fútbol y desequilibrio por donde se mueva, y la contundencia de sus atacantes. Bieler erró una clara, pero en la segunda no perdonó, de pelota parada, y en el segundo tiempo una vez más Funez demostró que es un recambio de lujo para asegurar el resultado con una gran definición.

En una tarde-noche muy ventosa no fue fácil para los protagonistas encontrar precisión, pero de igual modo los dos equipos intentaron con sus armas ir siempre hacia adelante, generando un trámite intenso.

En el primer tiempo no hubo muchas llegadas. La mencionada del "Taca" cuando quizás se sorprendió de un error grosero de Agorreca dejando pasar un centro de Laméndola, y su remate casi en el área chica se fue muy alto. La visita tuvo un remate de Eggel tras desborde de Montero, desde la media luna, que encontró bien parado a Peano.

Cuando estaba terminando la etapa, un buen córner de Luna al primer palo fue conectado de cabeza por Bieler para abrir el partido y generar para el complemento otro encuentro. Que también iba a darse de esa manera porque Franklin decidió expulsar juntos a Alex Luna y Santiago González luego de una escaramuza en el suelo, antes del pitazo para ir a los vestuarios.

El elenco mendocino siguió con la iniciativa, con el buen manejo de Manzur metiendo pelotazos para Herrera, y en uno de ellos le ganó la posición a Bravo que se lo terminó llevando puesto -con un toque leve, pero toque al fin- y el árbitro dio penal. En la ejecución Eggel le pegó muy abajo, y la pelota tras dar en el travesaño se fue arriba.

El encuentro era entretenido y con los cambios se terminó de abrir. La visita pobló el área con Larrondo y Klusener (tuvo el empate de cabeza, pero salvó Peano), mientras que Valdivia, Torres, Delgadillo y Funez le dieron otras variantes en el juego al local, que supo capitalizar.

Justamente dos de los ingresados se combinaron para asegurar el resultado. Escapó de contra Torres por la derecha, y llegando a zona de área metió el centro atrás donde Funez, que tras controlar, de media vuelta le pegó el zurdazo bajo que se metió contra el palo derecho de Cozzani. Un golazo.

Así el Celeste consiguió el primer gran objetivo. Al sacarle 12 puntos al noveno y décimo (Mitre y Madryn se enfrentan entre sí en la última fecha) con 12 por jugar, ya está entre los 8. Ahora buscará terminar lo más arriba posible, porque sabe que tiene con qué dar pelea.



ATLÉTICO 2 - MAIPU 0

Estadio: Monumental.

Árbitro: Adrián Franklin.Asistentes: Manuel Sánchez y Guido Córdoba.Cuarto árbitro: Darío Sandoval.

ATLÉTICO DE RAFAELA: Marcos Peano; Ayrton Portillo, Fabricio Fontanini, Agustín Bravo y Gabriel Risso Patrón; Nicolás Laméndola (76' Nicolás Delgadillo), Matías Fissore (69' Matías Valdivia), Facundo Soloa y Manuel Ignacio Lago (76' Federico Torres); Alex Luna; Claudio Bieler (69' Nazareno Funez). Sup: Mayco Bergia, Gastón Tellechea, Matías Olguín, Thobías Arévalo y Gino Albertengo. DT: Ezequiel Medrán.

DEPORTIVO MAIPÚ: Juan Pablo Cozzani; Santiago Moyano (63' Luciano Paredes), Nicolás Agorreca, Imanol González y Guillermo Ferracuti (63' Matías Viguet); Agustín Manzur; Fausto Montero (63' Gonzalo Klusener), Marcelo Eggel; Luciano Herrera (80' Alvaro Veliez), Santiago González; Ezequiel Almirón (80' Marcelo Larrondo). Sup: Gonzalo Rehak, Felipe Coronel, Emiliano Ozuna, Rodrigo Ramírez. DT: Luis García.

Primer tiempo: a los 43' gol de Bieler (AR).

Segundo tiempo: a los 39' gol de Funez (AR).

Incidencia: a los 45' del PT fueron exp. Luna (AR) y Santiago González (M). A los 17' del ST Eggel (M) desvió un penal.

Amonestados: Bravo y Fontanini (AR). Moyano (M).