Cinco galerías argentinas participarán de Art Basel Miami

Por Mercedes Ezquiaga - La feria Art Basel Miami, que se realiza del 6 al 10 de diciembre en esa ciudad estadounidense y es considerada uno de los eventos más destacados del calendario cultural a nivel mundial, tendrá una destacada presencia argentina con la participación de cinco galerías de Buenos Aires: Barro, Benzacar, Jorge Mara La Ruche, Isla Flotante y Rolf Art.

Art Basel Miami Beach albergará a 277 galerías de 33 países y "dos tercios de los expositores provienen de América del Norte y América el Sur", señalaron los organizadores en un comunicado, en referencia a la importante presencia latinoamericana.

Destaca la representación argentina que, si bien en 2022 tuvo siete galerías, en esta edición -con cinco stands- sigue siendo una de las presencias más fuertes de América Latina, detrás de Brasil y México y de, por supuesto, el anfitrión Estados Unidos.

En la sección principal de la feria, en el Centro de Convenciones de Miami Beach (MBCC), entre 222 de las galerías más importantes del mundo, estarán las porteñas Barro, Benzacar y Jorge Mara La Ruche.

La galería Ruth Benzacar presentará un potente proyecto conjunto de dos artistas rosarinos de su staff, Adrián Villar Rojas y de Mariana Telleria, con una trayectoria que incluye, en ambos casos, haber representado a la Argentina en la Bienal de Venecia. Juntos -además de ser amigos- ya habían trabajado para una muestra en el macro de Rosario (su ciudad natal) en 2021 y para "El fin de la imaginación", una instalación a gran escala para The Bass Museum of Art de Miami, en 2022.

En tanto, Barro, la galería de La Boca dirá presente una vez más en el sector principal de la feria, en un stand donde se verán trabajos de Lucrecia Lionti, Matías Duville, Mondongo y Joaquín Boz, confirmó a Télam el director de la galería Nahuel Ortiz Vidal sobre este grupo de artistas que han marcado una buena edición en cuanto a ventas en la reciente feria Arteba.

Obras de Sarah Grilo, Kazuya Sakai, León Ferrari, Juan Battle Planas y Eduardo Stupía serán de la partida en la galería Jorge Mara - La Ruche, confirmaron desde ese espacio de arte a Télam. Pero además, se exhibirán dibujos de Roberto Aizenberg en Kabinett, una sección fundamental de Basel Miami donde las galerías presentan espacios curados y concisos dentro de su propio stand, con trabajos de importancia histórica.

La sección principal buscará brindar "una panorámica excepcional de los artistas, galerías y nuevas perspectivas de la región y más allá", indicaron los organizadores de la feria que albergará obras en todos los medios -pinturas, esculturas, dibujos, instalaciones, fotografías, videos y obras digitales- producidas por artistas, desde pioneros de principios del siglo XX hasta exponentes contemporáneos.

Son un total de 24 las galerías las que participarán por primera vez en la historia de esta feria, provenientes de Francia, Estados Unidos, Brasil, Egipto, Islandia, Filipinas, Canadá y Polonia, y que tendrá por extensión a expositores llegados desde América del Norte, América del Sur, Europa, Asia y África.

La edición 2023 de la feria presentará "un diseño mejorado para la afluencia y la experiencia de los visitantes" y la oferta cultural de la ciudad se extenderá, en esos mismos días, por fuera del centro de convenciones a muchos otros museos, colecciones privadas e instituciones culturales como The Bass, De la Cruz, Locust Projects, Pérez Art Museum Miami (PAMM) o la feria Design Miami.

Art Basel, cuyo socio principal es UBS, se llevará a cabo en Miami Beach Convention Center (MBCC) del 8 al 10 de diciembre para todo público, con días de visita previa para invitados el 6 y 7 de diciembre. TÉLAM