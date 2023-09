La Crema recibe al Deportivo Maipú

Lejos de parecerse a un desafío fácil o accesible, recibir al Deportivo Maipú podría transformarse en una misión de mucho riesgo para Atlético de Rafaela si el juego colectivo falla y las individualidades no salen a cubrir esa falencia. Del otro lado, tendrá a un equipo que intentará no ceder el protagonismo y que sabe atacar con pelota en sus pies, y con muchas variantes a la hora de hablar de ofensiva.

La Crema recibirá este domingo al "Cruzado" mendocino, por la fecha 30 de la zona B de la Primera Nacional. El encuentro que se disputará en el estadio Monumental será arbitrado por Adrián Franklin.

Los dirigidos por Ezequiel Medrán, con 49 puntos, ocupan el cuarto lugar; mientras que los mendocinos, con 58, llegan segundos pero fecha tras fecha peleando el 1 con Chacarita (61). El otro involucrado en las principales colocaciones es Independiente Rivadavia, que anoche igualó sin goles en su visita a Estudiantes de Caseros, y alcanzó los 58 puntos.

Para el juego de hoy el DT albiceleste dispondrá de una modificación en el 11 inicial, si se tiene en cuenta la formación que comenzó en Campana ante Villa Dálmine. Matías Fissore que cumplió con la fecha de suspensión reaparecerá en el equipo titular por Matías Valdivia. Pieza por pieza. El resto serán los mismos. En el banco habrá dos modificaciones, ambas por lesiones. Mauro Osores con una molestia en su rodilla derecha no estará en el banco de relevos y en su lugar ingresará Gastón Tellechea. El que no podrá estar en el banco de relevos es Luciano Biolatto, desgarrado el pasado lunes en el juego por Copa Santa Fe ante Colón.

Con ocho partidos sin derrota (5 triunfos y 3 empates), y un destacado rendimiento –principalmente de visitante- Atlético viene sosteniendo su mejor racha en resultados: 5 triunfos y 3 empates.

El Deportivo Maipú llega a Rafaela tras vencer 2-0 a Estudiantes de Buenos Aires. La campaña del elenco que conduce Luis García, principalmente de local, donde es el que más puntos consiguió (84,44%), viene siendo muy buena, con individualidades que están en un gran momento. Colectivamente, el ‘Cruzado’ es un equipo que tiene bien claras sus ideas y supo mostrar muchas variantes en ofensiva. Es uno de los equipos a ‘temer’ de la zona.



Las posibles formaciones y datos del encuentro:



ATLÉTICO DE RAFAELA: Marcos Peano; Ayrton Portillo, Fabricio Fontanini, Agustín Bravo y Gabriel Risso Patrón; Nicolás Laméndola, Matías Fissore, Facundo Soloa y Manuel Ignacio Lago; Alex Luna; Claudio Bieler. Suplentes: Mayco Bergia, Gastón Tellechea, Matías Olguín, Federico Torres, Nicolás Delgadillo, Thobías Arévalo, Matías Valdivia, Nazareno Fúnez y Gino Albertengo. DT: Ezequiel Medrán.



DEPORTIVO MAIPÚ: Juan Pablo Cozzani; Santiago Moyano, Nicolás Agorreca, Imanol González y Guillermo Ferracuti; Agustín Manzur; Fausto Montero, Marcelo Eggel, Luciano Herrera, Santiago González; Ezequiel Almirón. Suplentes: Gonzalo Rehak, Felipe Coronel, Luciano Paredes, Matías Viguet, Emiliano Ozuna, Rodrigo Ramírez, Gonzalo Klusener, Alvaro Veliez, Marcelo Larrondo. DT: Luis García.



Estadio: Monumental.

Árbitro: Adrián Franklin.

Asistentes: Manuel Sánchez y Guido Córdoba.

Cuarto árbitro: Darío Sandoval.

Hora: 18.30

TV: TyC Sports Play

Radios: Colón FM 91.3 / CNN Rafaela FM 92.1 / ADN FM 97.9 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 - FM 96.5