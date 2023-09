Unión ante Gimnasia de Entre Ríos

Unión de Sunchales buscará este domingo retornar al triunfo luego de la caída en Chivilcoy ante Independiente del pasado miércoles. El Bicho Verde recibirá a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, por la jornada 31 de la Zona 3 del Federal A. El encuentro dará inicio a las 16 en el estadio de la Av. Belgrano de la vecina ciudad, con el arbitraje del cordobés Alvaro Carranza.

Un triunfo le daría al elenco dirigido por Marcelo Milanese la gran chance de ir asegurando la permanencia, ya que el Lobo entrerriano es el último, aunque hace seis encuentros que no pierde.

Los demás cotejos: hoy a las 15.30 Defensores de Villa Ramallo vs. Sp. Las Parejas (Lucas Cavallero); 16 DEPRO vs. El Linqueño (César Ceballos). El lunes a las 20.30 Sp. Belgrano vs. Independiente de Chivilcoy (José Díz).