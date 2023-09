9 de Julio va por un triunfo que lo ponga a tiro de la salvación

En el objetivo de volver a la victoria luego de dos empates consecutivos, 9 de Julio recibirá este domingo a San Martín de Formosa en uno de los partidos correspondientes a la 31ª fecha del torneo Federal A. El árbitro del encuentro a disputarse en el estadio Germán Soltermam, desde las 19.00, será Juan Ignacio Nebbietti, de Río Colorado.

El equipo dirigido por Maximiliano Barbero está bien encaminado en su objetivo de mantener la categoría, con cinco puntos de ventaja sobre Crucero del Norte y Juventud Antoniana, aunque espera asegurar cuanto antes la permanencia y para ello intentará volver al triunfo ante su público, luego del empate ante Central Norte 1 a 1, y la también igualdad registrada en Chaco ante Sarmiento 0 a 0.

La intención pasará por repetir o acercarse al muy buen funcionamiento demostrado ante los salteños, donde el punto resultó poco premio para el León. En Resistencia, por contrapartida, esa unidad obtenida resultó siendo un buen negocio en un contexto de un trámite discreto.



BAJAS Y RETORNOS

En este tramo resolutivo del torneo empiezan a registrarse partido a partido ausencias por acumulación de amonestaciones. Hoy frente a San Martín, Barbero no podrá contar con el lateral derecho Jonatan Bogado, el marcador central Facundo Centurión y el delantero Fernando Nuñez. Por contrapartida, ya cumplieron con sus respectivas sanciones los defensores Agustín Vera y Sebastián Acuña.

Con este panorama, es probable que pueda tener la chance de jugar el primer partido en el certamen Maximiliano Martinez, uno de los referentes hasta su lesión que lo tuvo varios meses fuera de la competencia, por Bogado, en tanto que Vera volvería por Centurión y Acuña por Jeremías Kruger. Asimismo, la salida de Nuñez sería suplida con el regreso a la titularidad de Brian Peralta, en tanto en el costado derecho de la mitad de la cancha recuperaría su lugar Leandro Larrea sustituyendo a Leonardo Monroy.



RIVAL ENTONADO

El equipo dirigido por Diego Velazquez viene de ganar el clásico ante Sol de América por 1 a 0 que lo puso a un solo punto de la zona de clasificación. Por ende, intentará sumar en Rafaela para seguir expectante en ese objetivo.



TODOS LOS DETALLES

Estadio: Germán Soltermam.

Arbitro: Juan Ignacio Nebbietti. Asistentes: Leopoldo Gorosito y Emiliano Bustos. Cuarto árbitro: Agustín Vegetti.

Horario: 19.00.

9 de Julio: Agustín Grinovero; Maximiliano Martinez, Tiago Peñalba, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Leandro Larrea, Alex Salcedo, Agustín López y Brian Peralta; Román Bravo y Maximiliano Ibáñez. DT: M. Barbero.

San Martín: David Correa; Gianfranco Alegre, Leandro Beterette y Lucas Bazán; Ramiro Alderete, Marcelo Bobadilla, Alejandro Benítez y Oscar Chiquichano; Eloy Rodríguez, Rodrigo Bernal y Hernán González. DT: D. Velázquez.



OTROS PARTIDOS

A las 16 Boca Unidos vs. Crucero del Norte (Guillermo González); a las 17 Sol de América vs. Gimnasia y Tiro de Salta (Maximiliano Macheroni) y 17.30 Central Norte vs. Sarmiento (Luis Martinez).