Libertad arranca en la Copa

Este domingo será el debut de Libertad de Sunchales en la Copa Santa Fe, visitando a Sportsmen Unidos. El partido, correspondiente al juego 1 de la serie de cuartos de final, se disputará en Rosario a partir de las 20. La revancha será el miércoles a las 21.30 en el Hogar de los Tigres.

Tras bajarse de la Liga Argentina por decisión de la Comisión Directiva, las caras nuevas para esta temporada son Tomás Aldaz (Base – ex Colón de Santa Fe), Francisco Mines (Escolta – ex Jachal), Martin Flores (Pivot – ex El Talar) e Ignacio Aguirre (Base – ex CECI de Galvez).Además de ellos, el equipo tendrá muchos chicos de la casa y la bandera de Mariano Ceruti aportando toda su experiencia.

Se jugarán los cuartos de final de la fase Federativa y continuarán las series de la misma instancia para los elencos de la fase de Liga. Los ganadores chocarán en la etapa de cuartos de final unificada. Las series son a partidos de ida y vuelta y en caso de igualdad en victoria se definirá por diferencia de gol, mientras que si la paridad se mantiene se jugarán cinco minutos extra para definir la serie.

Por otra parte, se conoció el fixture de la Zona 5 de la Región Norte del Pre Federal 2023. El debut de los dirigidos por Gustavo Lucato será en la segunda fecha, cuando visiten a CACU de Ceres el 22 de septiembre. A su vez, el estreno en casa será en la cuarta jornada ante Atlético Tostado.