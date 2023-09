Samoa venció a Chile y Gales a Portugal

Samoa arrancó con el pie derecho su participación en el Mundial de Rugby Francia 2023, al golear a Chile por 40-13 en lo que fue su debut mundialista y llegará con buenas sensaciones al cruce que se le viene ante Los Pumas el viernes próximo.

El equipo oceánico, que cuenta con mucha historia en mundiales, mostró un juego sólido y aceitado para vencer a un Chile que está participando por primera vez en una Copa del Mundo y que apostó a batallar duro con sus forwards para intentar pelear el resultado.

A nivel colectivo Samoa fue bastante más que Chile y se aprovechó de algunas de sus individualidades para de a poco irse escapando en el marcador frente a un equipo trasandino que intentó jugar simple y sin cometer demasiados errores. Igualmente fueron los chilenos quienes anotaron el primer try del partido y le imprimieron pimienta a las acciones del juego. Luego, con el devenir de los minutos Samoa pasó al frente mediante la vía de los penales, hasta que llegaron los cuatro tries con los que terminaron haciendo la diferencia.



SIN SOBRARLE

Gales, una de las potencias europeas de rugby, tuvo que sufrir bastante para derrotar a Portugal por 28-8, en Niza, en un partido correspondiente al Grupo C del Mundial de Rugby Francia 2023 en el que el conjunto vencedor mostró algunos destellos de sus individualidades, pero no logró hilvanar un juego sólido y colectivo.



PARTIDOS DEL DOMINGO

Hoy se jugarán los siguientes encuentros del Mundial Francia 2023: a las 10 Sudáfrica vs. Rumania; a las 12.45 Australia vs. Fiyi y a las 16 Inglaterra vs. Japón.