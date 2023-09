CRAR consiguió un triunfo fundamental en Esperanza

Un muy buen comienzo de la Reclasificación A tuvo CRAR, al derrotar como visitante este sábado a Alma Juniors de Esperanza por 23 a 13, en uno de los encuentros de la segunda fecha. El Verde sumó 4 valiosos puntos con tres tries apoyados por José Francone, Juan Ignacio Ghizzoni (6 y 30 minutos del primer tiempo, respectivamente) y Leonardo Sabellotti (21 del ST), mientras que Santiago Kerstens acertó dos penales y una conversión.

La formación titular dispuesta por el Head Coach Alejandro Chiavón fue con Juan Ignacio Ghizzoni, Martín Barberis y Ticiano Hang; Juan Cruz Karlen y Juan Manuel Imwinkelried; Facundo Aimo, Gastón Kerstens y Manuel Mandrille; Esteban Appo y Santiago Kerstens (c); Ricardo Brown, José Francone, Leonardo Sabellotti, Mateo Ferrero; Jerónimo Ribero.

Cambios: Gabriel Morales por Ghizzoni; Pedro Ambort por Barberis, Jonatan Viotti por Hang; Francisco Fuglini por Karlen, Juan P. Imwinkelried por Gastón Kerstens, Joaquin Rouco Oliva por Brown, Ignacio Martinez por Ribero y Martín Bocco por Mateo Ferrero.

En reserva ganó CRAR por 57 a 13, mientras que en pre-reserva se impuso el equipo esperancino por 41 a 17.

Recordemos que el elenco rafaelino ya quedó libre, en la primera fecha, motivo por el cual este resultado le brinda un buen panorama de cara a la continuidad de este certamen donde se pone en juego la chance del ascenso al nivel superior.



OTROS RESULTADOS

En los otros partidos del sábado, Rowing le ganó en el duelo de equipos entrerrianos a Tilcara por 22 a 21, mientras que Jockey de Venado Tuerto venció a Los Caranchos por 21 a 8. Quedó libre La Salle.

Las posiciones: Jockey VT y Rowing 9; Los Caranchos 5; CRAR 4; Tilcara 3; La Salle 1; Alma Juniors 0.

Próxima fecha (3ª): Tilcara vs. La Salle; Los Caranchos vs. Rowing y CRAR vs. Jockey VT. Libre: Alma Juniors.