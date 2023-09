La fibra óptica ya conecta a 17 millones de argentinos

La Red Federal de Fibra óptica (Refefo) conecta a más de 17 millones de habitantes en 1.129 localidades de todo el país, después de haber alcanzado en esta gestión la iluminación del 95% de la red tendida por la empresa estatal Arsat, de norte a sur del territorio argentino.

"A tres años del lanzamiento del Plan Conectar, la Refefo cuenta con 32.804 kilómetros de fibra óptica iluminada y conecta a 1.129 localidades, triplicando su capacidad de transmisión", informó este viernes la Secretaría de Innovación Pública, que depende de Jefatura de Gabinete.

La Refefo es una infraestructura de fibra óptica que comenzó a tenderse en el 2010, con la intención de tener una red mayorista de internet de calidad en el país que llegue a los pueblos donde las privadas eran monopólicas o no llegaban.

A cargo de Arsat, la Refefo no tuvo la contínua inversión y mejora necesaria en estas estructuras durante el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019.

En septiembre de 2020 el Gobierno nacional presentó el Plan Conectar, un programa para potenciar el acceso a los servicios TIC y las conexiones de banda ancha en todo el país, y con una inversión de U$S 500 millones, la Secretaría de Innovación Pública puso en marcha el programa con cuatro ejes de acción: desarrollo y construcción del Arsat-SG1, el nuevo satélite geoestacionario que será operado por la empresa estatal; la ampliación de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo); la puesta en valor de la plataforma de Televisión Abierta Digital (TDA) y la revalorización del Centro Nacional de Datos.

En ese sentido, la Secretaría indicó ahora que el nuevo satélite de la flota de Arsat ya se encuentra en fase de construcción y que se instaló el nuevo sistema para mejorar calidad de imagen y sonido de la Televisión Digital Abierta (TDA).

Además, se sumaron nuevos servicios como la automatización de pago por uso y mejoras en seguridad del Centro Nacional de Datos de la empresa de telecomunicaciones del Estado nacional.