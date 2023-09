Un berenjenal de medidas

Cuando vemos algo que es un lío solemos decir que es un berenjenal. En el imaginario mundo de las berenjenas, a nuestro berenjenal se le dice: esto es como la economía argentina. El ministro Massa da un paso hacia adelante y luego varios hacia atrás, borra con el codo lo que escribe con la mano. Ni bien pasaron las elecciones PASO, produjo una devaluación de más del 22% de la moneda, que como era esperable, trajo consigo un nuevo fogonazo inflacionario, por lo que el índice de precios mensual pasó a ser de dos dígitos. Esta devaluación era una medida acorde a lo que exigía el FMI, probablemente de forma errónea, pero lo pedía cuando plantea que el BCRA debe acumular de reservas. Sin embargo, también le exige que tenga un control sobre el gasto público, y como por devaluar se le desmadra la inflación, sale con una batería de medidas que implican aumento del gasto público. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿cumplimos o no con el FMI?

Esa multiplicidad de medidas recientemente anunciadas, van desde créditos a tasas que están en la mitad de la inflación, por lo que beneficia al tomador, pero entre todos pagamos la diferencia de tasa. También otorga un aumento de salarios, vía bonos, para empleados públicos nacionales y deja que las provincias se sumen al mismo, pero muchas de ellas no lo pueden afrontar. Decreta la disminución del impuesto a las ganancias que, al ser coparticipable, también afecta las recaudaciones provinciales. Del total de la población económicamente activa, unos 13 millones de argentinos, solo 6 millones poseen un empleo formal y de estos unos ochocientos mil se verán favorecidos por el aumento del mínimo no imponible de dicho impuesto. Además, le solicita a quienes tienen el beneficio de la baja del impuesto a las ganancias, que repetimos, solo favorece a algo más del 1% de los asalariados en blanco, que no sea destinado a la compra de dólares, como si pudiera decir que debe hacer cada persona con su dinero. Como la mayoría queda afuera de este beneficio, entonces otorga otro que consiste en la devolución de parte de la alícuota del impuesto al Valor Agregado, recordemos que el IVA, también es coparticipable por lo que afecta a la recaudación nacional y a las provincias. Pero por lo anunciado es solo para los que no obtengan el beneficio de ganancias. Nuevas iniquidades al sistema, ya que aparecen distintas categorías de ciudadanos frente al tributo. Recordemos también que ninguno de estos, puede comprar dólar oficial por estar dentro de diferentes pseudo beneficios, ¿no sería más fácil quitarlos todos e inmiscuirse menos en la vida de los ciudadanos y su economía? Ya no sabemos qué cosa beneficia y que perjudica.

Sigamos con más medidas, como más de la mitad de los ciudadanos que están trabajando o buscando empleo, quedan en la economía informal, para ellos les prometen un crédito a tasa regalada, que si logran conseguirlo, la diferencia con la tasa normal, nuevamente será pagada entre todos los ciudadanos.

Ahora, y sin agotar todas las medidas anunciadas, volvamos al inicio y para entender ese berenjenal debemos decir que, la inflación la autogenera el BCRA y el ministerio de economía, con el cepo cambiario, el atraso en el tipo de cambio y la financiación del gasto público con emisión monetaria. Luego la solución que proponen termina siendo más gasto, más emisión, más cepo y nuevo atraso en el tipo de cambio, por lo que se convierte en un círculo vicioso. En otras palabras, es como si te robaran el auto que utilizas para ir al trabajo, pero te regalan bicicletas que obtienen con la venta del auto robado, para que puedas viajar.

Un reconocido profe de impuestos de la facu, el CPN Julio Cesar Yodice, decía a quienes no nos gustaban las materias de impuestos que, cada vez que se va a liquidar ganancias, iva o impuestos internos, en realidad, te estas metiendo en una aventura, donde no sabés con certeza, si lo que estás haciendo estará bien o no al final del período, por culpa del berenjenal que es la economía argentina y su maraña de impuestos, subsidios, beneficios y castigos, todo traspasado ahora por una inflación de más de tres dígitos.



#BuenaSaludFinanciera

@ElcontadorB

@GuilleBriggiler