Sesión especial para tratar el tema Ganancias en Diputados

BUENOS AIRES, 17 (NA). - La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para el próximo martes, a pedido del bloque de legisladores nacionales de Unión por la Patria (UxP), que buscará avanzar con el proyecto de baja del Impuesto a las Ganancias que presentó el ministro Sergio Massa.

La sesión fue pautada para las 13:00, con el tema de Ganancias como principal punto, aunque también aparecen en la lista proyectos de creación de las universidades de Ezeiza, Pilar,l Delta, Río Tercero y establecer el Programa Empleo MiPyme.

El oficialismo comenzó el último jueves con la discusión de la iniciativa en comisión, con la presencia de la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos; el titular de la AFIP, Carlos Castagneto; y la secretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini.

Los tres funcionarios nacionales defendieron el proyecto que ingresó esta semana en la Cámara baja el ministro de Economía, luego de subir por decreto a partir de octubre el mínimo no imponible de Ganancias a 1.770.000 pesos.

El objetivo de la norma es modificar la ley de Impuesto a las Ganancias a partir de 2024.

Mañana volverá a reunirse la comisión de Presupuesto y Hacienda para emitir dictamen y tener el texto listo para llevarlo al recinto el martes.

El interbloque de Juntos por el Cambio anunció este miércoles que no acompañará la norma porque no quiere ser cómplice "de la hiperinflación de Massa".

La clave para aprobar el proyecto volverá a estar en los diputados de las provincias que no integran ese espacio opositor.

El candidato presidencial de Unión por la Patria le pidió a la oposición que "levante la mano" en el Congreso para aprobar la medida.



MOVILIZACIÓN

La Confederación General del Trabajo (CGT) movilizará a afiliados de los sindicatos que la integran hacia el Congreso el próximo martes para "defender" la eliminación del Impuesto a las Ganancias que ese día se tratará en la Cámara de Diputados.

"Esta CGT va a continuar defendiendo el ingreso de los trabajadores y la eliminación definitiva de este impuesto, luego del envío del proyecto por parte del Gobierno nacional a través del ministro Sergio Massa", sostuvo la central en un comunicado.